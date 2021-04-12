أتلتيكو مدريد.. «النزيف لا يتوقف»!

مدريد (أ ف ب)

أشعل ريال بيتيس الصراع على اللقب، بإرغامه ضيفه أتلتيكو مدريد على التعادل 1-1 في «المرحلة 30» من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

ولم يكن أمام أتلتيكو مدريد ترف ارتكاب أي «دعسة» ناقصة أمام ريال بيتيس، خصوصاً بعد خسارته أمام إشبيلية على أرضه صفر-1 في المرحلة السابقة، وفوز جاره ريال مدريد على ضيفه برشلونة 2-1 في «الكلاسيكو» السبت، حيث انتزع منه الصدارة بفارق المواجهتين المباشرتين.

إلاّ أن أتلتيكو مدريد فرط مرة جديدة بنقاط مهمة في سعيه للفوز بلقب «الليجا» للمرة الأولى منذ عام 2014، حيث اكتفى بنقطة واحدة استعاد بها الصدارة برصيد 67 بفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد وبفارق نقطتين عن برشلونة الثالث، ما يعد بصراع مشوق ومشتعل حتى نهاية الدوري، علما أن «الروخيبلانكوس» و«البلاوجرانا» سيلتقيان في قمة «المرحلة 35».

في المقابل، بقي ريال بيتيس سادساً برصيد 47 نقطة، في سباق البحث عن مقعد أوروبي له في مسابقة «يوروبا ليج»، متساوياً مع ريال سوسيداد الخامس المتعادل بدوره أمام فالنسيا 2-2.

ولم يخسر بيتيس سوى مرة واحدة في مبارياته الثماني الأخيرة في «الليجا»، مقابل 5 انتصارات وتعادلين «سجل 11 هدفا وتلقى 6».

دخل رجال المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المباراة بعد الإعلان عن غياب بسبب إصابة عضلية للفرنسي توما ليمار الأساسي في تشكيلة 4-4-2، في حين شغل البلجيكي يانيك كاراسكو وساول نيجويس الطرفين، إلى جانب ثنائي الهجوم الأرجنتيني أنخل كوريا والبرتغالي جواو فيليكس.

وبدا تأثر أتلتيكو مدريد بغياب ثاني هدافي الدوري، مع 19 هدفاً، الدولي الأوروجوياني لويس سواريس، بالتساوي مع جيرارد مورينو «فياريال»، والفرنسي كريم بنزيمة «ريال مدريد»، بسبب الإيقاف، علماً أنه يعاني من إصابة عضلية في فخذه الأيسر ستبعده نحو شهر.