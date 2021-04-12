كولن يقيل مدربه من أجل الإنقاذ

برلين (أ ف ب)

أقال نادي كولن وصيف القاع في الدوري الألماني لكرة القدم، مدربه ماركوس جيسدول، بعد ساعات من الخسارة أمام ماينز، وذلك في محاولة لإنقاذ الموسم قبل ست مراحل من النهاية.

ونقل بيان النادي عن المدير العام هورست هيلد قوله: إنه «مع تغيير المدرب، نريد أن نمنح الفريق انطلاقة جديدة».

وسقط الفريق على أرضه 2-3 أمام ماينز في «المرحلة 28»، ليتجمد رصيده عند 23 نقطة، في المركز السابع عشر الذي يعيده مباشرة الى الدرجة الثانية، على بعد ثلاث نقاط من أرمينيا بيليفيلد السادس عشر الذي يخوض ملحق الهبوط.

ووصل جيسدول إلى رأس الجهاز الفني للفريق القريب من الحدود البلجيكية-الهولندية في نوفمبر 2019، ونجح في إبقائه في دوري الأضواء، وكان عقده الحالي يستمر حتى نهاية يونيو.