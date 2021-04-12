«قميص» رونالدو.. و«جامع الكرات»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

خلع النجم الدولي البرتغالي كريستيانورونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي، قميصه وألقاه في اتجاه أحد جامعي الكرات، في نهاية مباراة فريقه أمام جنوى في «الجولة 30» للدوري الإيطالي «الكالشيو»، والتي انتهت بفوز «السيدة العجوز» 3-1، وسجل الأهداف الثلاثة، ديان كولوسيفسكي، وألفارو موراتا، وويستون ماكيني، بينما لم ينجح «الدون» في هز الشباك في المباراة.

سلوك رونالدو لفت انتباه وسائل الإعلام والصحافة الإيطالية، وتوقفت عنده كثيراً، وألقى «الدون» قميصه على الأرض، قبل عبوره النفق المؤدي إلى غرفة الملابس، وقام بالتقاطه أحد جامعي الكرات في الملعب.

وتباينت رود الفعل في يتعلق بهذا التصرف من رونالدو، حيث اعتبرها البعض إهانة لقميص الفريق، بينما نظر إليها البعض الآخر على أنها نوع من التعبير عن الغضب الشديد لعدم تسجيله أي هدف، رغم أن المباراة كانت في المتناول.

وعندما استطلعت شبكة سكاي سبورت رأي أندريا بيرلو مدرب الفريق، فيما يتعلق بهذا التصرف، دافع بشدة عن رونالدو، وقال: هذا طبيعي لأنه كان يمني نفسه بتسجيل أهداف في هذه المباراة السهلة.

وأضاف: هذا جزء من سلوك الأبطال الذين يرغبون دائماً في ترك بصمتهم في كل مباريات فريقهم .

ورغم أن رونالدو لم يسجل أهدافاً في المباراة، إلا أنه قدم مباراة جيدة، ولعب دوراً في هدف موراتا، عندما ارتدت قذيفته من القائم، لتذهب إلى موراتا الذي لم يجد صعوبة في إيداعها المرمى.

رونالدو سدد خلال المباراة 6 مرات على المرمى، وهو رقم أعلى من رقم أي لاعب آخر على أرض الملعب.

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، أن تلك ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها رونالدو إلى مثل هذا التصرف، فقد سبق له أن قام بسلوك مشابه في نهاية مباراة منتخب بلاده ضد صربيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، عندما قام بخلع شارة القيادة، وألقاها على الأرض في نهاية المباراة، احتجاجاً على عدم احتساب حكم المباراة هدفاً صحيحاً له، بعد أن عبرت الكرة خط المرمى.

وتصدرت صورة النجم البرتغالي، وهو يرمي شارة القيادة على الأرض، أغلفة الصحف الرياضية وقتها، وأبدى موقع جول دهشته، لأن رونالدو لم يتعرض لأي عقاب في الحالتين، بينما لو كان هذا الأمر حدث مع لاعب آخر أقل نجومية وشهرة، لما كان أفلت من العقاب.

المعروف أن رونالدو يتصدر حالياً قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 25 هدفاً، وبفارق 4 أهداف عن الوصيف البلجيكي روميلو لوكاكو «21هدفاً».