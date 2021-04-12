بوسطن يقطع «السلسلة الثامنة» لناجتس

لوس أنجلوس (أ ف ب)

سجّل جايسون تايتوم 28 نقطة و10 متابعات، ليقود بوسطن سلتيكس إلى قلب تأخره، وإيقاف سلسلة من ثمانية انتصارات متتالية لدنفر ناجتس «105-87»، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وبعدما كان متخلفاً بفارق 14 نقطة في الربع الثالث، سجّل الفريق الزائر بوسطن 31 نقطة، مقابل 3 فقط لخصمه، ليقلب النتيجة ويحقق فوزاً عزيزاً على رابع المنطقة الغربية.

قال تايتوم: «أعتقد أننا نجحنا بتعزيز قوتنا، تواصلنا بشكل أفضل، بدأنا نتبادل المواقع أكثر وهذا ما ساعدنا، وكان فوزاً كبيراً، لأنه كان من الممكن أن يهرب منّا».

وأتى أداء تايتوم الجيّد، بعد يومين من تسجيله أعلى رصيد في مسيرته، بلغ 53 نقطة ضد مينيسوتا تيمبروولفز، وكان الشكّ يحوم حول مشاركة تايتوم المريض وجايلن براون المصاب بركبته قبل المباراة.

أضاف براون 20 نقطة و8 متابعات، فيما سجّل كل من ماركوس سمارت وكيمبا ووكر 14 نقطة، وأضاف لاعب الارتكاز روبرت وليامس 10 نقاط و8 متابعات.

ولدى الخاسر، حقق العملاق الصربي نيكولا يوكيتش تريبل دابل «عشر أو أكثر في ثلاث فئات إحصائية» مع 17 نقطة، 11 تمريرة حاسمة و10 متابعات، وأضاف مايكل بورتر 22 نقطة و11 متابعة، فيما سجل الأرجنتيني فاكوندو كامباتسو 14 نقطة وويل بارتون 13.

وعلّق براد ستيفنز مدرب بوسطن سابع المنطقة الشرقية: «احتجنا إلى شيء ما يعزّز دفعنا».