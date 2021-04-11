«سابق للخير» يستقطب المشاركين لدعم حملة التبرع بالأعضاء

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار تعزيز التماسك المجتمعي في أبوظبي، نظمت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، سباق «سابق للخير بأسلوبك» في جزيرة الحديريات لدعم حملة البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة.

وأتاح السباق الفرصة لجميع أفراد المجتمع، من العائلات والأفراد المواطنين والمقيمين من مختلف الفئات العمرية والجنسيات، للمشاركة في فعالية رياضية ممتعة وآمنة وتدعم قضية اجتماعية إنسانية في الوقت ذاته، حيث تم تخصص العوائد المالية من رسوم التسجيل في السباق لدعم حملة التبرع بالأعضاء.

وقالت سلامة العميمي، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية - معاً: «يسعدنا إطلاق برامج نوعية جديدة تدعم أهدافنا وتلبي احتياجات المجتمع، مثل مبادرة «سابق للخير بأسلوبك» التي تتواءم أهدافها مع استراتيجيتنا في ترسيخ التماسك الاجتماعي وإحداث أثر اجتماعي إيجابي يعود بالفائدة على سكان أبوظبي».

من جانبه، أشاد سهيل عبدالله العريفي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، بالهدف الرئيس من السباق الذي يتمثل بدعم حملة التبرع بالأعضاء، مبيناً أن الإقبال الكبير على السباق دليل على وعي مختلف أفراد المجتمع بأهمية المشاركة في الفعاليات الخيرية.