الظفرة «فارس» دوري الصالات

علي معالي (دبي)

تُوج الظفرة بطلاً لدوري كرة الصالات في «النسخة 11»، بعد التفوق على النصر، في مجموع المباراتين، عقب خسارته في إياب «البلاي أوف» 4-5، وفوزه في الذهاب 2-0، وجاءت المباراة الختامية مثيرة وقوية بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر في دبي.

جرت مراسم التتويج بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ونائبه عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية للعبة، ويوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد كرة القدم، وعيسى سيف المزروعي رئيس شركة الظفرة للألعاب.



وانتهى الشوط الأول بتقدم الظفرة 2-1، ووسع الفارق 3-1، مع بداية الشوط الثاني، وسرعان ما عاد النصر، وأدرك التعادل 3-3، وشهدت المباراة في أول 5 دقائق من الشوط الثاني 3 أهداف للفريقين، سجل للظفرة كل من مارتينيز ومحمد الهاشمي وميجويل، وللنصر راشد الهنائي بالخطأ في مرماه وديفيد رودريجيز وبدر إبراهيم.

وظل التعادل حتى قبل النهاية بسبع دقائق، ليعود الظفرة إلى المقدمة 4-3، في الدقيقة 34، وأدرك محمد عبيد التعادل للنصر قبل النهاية بثلاث دقائق، وأعاد طاهر حسن الأمل لـ«العميد» 5-4، وهي النتيجة التي انتهت عليها المباراة ليتوج «الفارس» بالدرع لتفوقه 6-5 في مجموع المباراتين.