مانشستر يونايتد يفسد مغامرة توتنهام بـ«ثلاثية ثأرية»!

لندن (د ب أ)

أفلت مانشستر يونايتد من كمين مضيفه توتنهام بفوز ثمين 3-1، اليوم «الأحد»، في المرحلة الـ31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليواصل الفريق مطاردته لمانشستر سيتي متصدر جدول المسابقة.

وأفسد مانشستر يونايتد مغامرة مضيفه، وثأر لهزيمته الثقيلة 1-6 أمام توتنهام ذهاباً في الموسم الحالي، ورفع «اليونايتد» رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني بفارق 11 نقطة خلف جاره مانشستر سيتي المتصدر، وتتبقى لمانشستر يونايتد مباراة مؤجلة، وتجمد رصيد توتنهام عند 49 نقطة في المركز السابع.

وأنهى توتنهام الشوط الأول لصالحه بهدف سجله الكوري الجنوبي سون هيونج مين، ورد مانشستر يونايتد في الشوط الثاني بثلاثة أهداف سجلها فريدريكو رودريجيز سانتوس وإدينسون كافاني وجرينوود في الدقائق 57 و79 والسادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.