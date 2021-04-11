موناكو يشدد الخناق على ليل وسان جيرمان

رين (أ ف ب)

تابع موناكو سلسلة انتصاراته، بعد فوزه على ضيفه ديجون المهدد بشكل كبير بالهبوط إلى الثانية، بثلاثية نظيفة، في المرحلة 32 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وعزز موناكو مع 65 نقطة مركزه الثالث، وشدد الضغط على ليل المتصدر وباريس سان جيرمان وصيفه، حيث أصبح يتأخر بفارق أربع نقاط عن الأول الفائز على مضيفه متز 2-صفر، في افتتاح المرحلة، وبفارق نقطة عن الثاني الفائز على ستراسبورج 4-1.

وهو الفوز الثالث توالياً في الـ«ليج1» لنادي الإمارة، ونجح بفضله في حصد 38 نقطة من أصل 45 ممكنة، فارضاً نفسه كأفضل فريق منذ الأول من يناير 2021.

كما لم يذق موناكو طعم الخسارة سوى مرة واحدة في مبارياته الـ17 الأخيرة، وحقق 13 فوزاً مقابل 3 تعادلات.

ومني ديجون متذيل الترتيب مع 15 نقطة فقط، بخسارته الثانية عشرة توالياً، وهي سلسلة سلبية تاريخية في النخبة بدأها في 24 يناير بعد التعادل مع ستراسبورج 1-1، وهو نفس عدد الهزائم الذي مني به فريق سي أيه باريس في موسم 1933-1934.

وقرر مدرب موناكو الكرواتي نيكو كوفاتش إراحة وسام بن يدر ولاعب الوسط الإسباني سيسك فابريجاس قبل أن يدفع بهما في الشوط الثاني، فيما غاب أفضل هداف في صفوفه الألماني كيفن فولاند بسبب وعكة صحية «14 هدفاً و7 تمريرات حاسمة في الدوري».

وفشل موناكو في افتتاح التسجيل في الشوط الأوّل، على الرغم من استحواذه على الكرة واصطدم بصلابة دفاع ديجون الذي استغل الهجمات المرتدة لصنع الخطر من دون ترجمته إلى أهداف.

غير أن تبديلات كوفاتش بادخال بن يدر وفابريجاس مع بداية الشوط الثاني، قلبت المعايير لصالح فريقه، حيث اعتقد بداية أنه افتتح التسجيل عندما حصل الأول على ركلة جزاء فشل في تحويلها إلى هدف بعدما نجح الحارس ساتورنين ألاجبيه من بنين في صدها، تابعها المونتينيجري ستيفان يوفيتيتش بنجاح في الشباك.

وهي المرة الثانية من أصل 9 محاولات يهدر فيها بن يدر من علامة الجزاء.

وعوض بن يدر هذا الإخفاق بتسجيله الهدف الثاني بعدما خدع الحارس الذي خرج لملاقاته بعد تمريرة في العمق بنقره للكرة، قبل أن يضيف الثالث لفريقه والثاني له هذه الأمسية من علامة الجزاء بعد خطأ على زميله يوسف فوفانا.

ورفع بن يدر رصيده في لائحة الهدافين إلى 17 في الدوري هذا الموسم.

وفي مباراة ثانية، أكرم لنس وفادة ضيفه لوريان الساعي لتفادي الهبوط بفوزه عليه 4-1، وافتتح رباعية الفوز الكونغولي الديموقراطي جايل كاكوتا من ركلة جزاء، رافعاً رصيده إلى 10 أهداف في الدوري، منها 6 من علامات الجزاء، فيما أضاف كورنتان جون وأرنو كاليمويندو والبديل المهاجم سيمون بانزا من ركلة جزاء باقي أهداف لنس، وسجل لوريان هدف الشرف عبر النيجيري تيريم موفي.

وخاض لنس اللقاء في غياب خمسة من لاعبيه بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، كما افتقد لجهود مهاجمه فلوريان سوتوكا بسبب الإصابة.

وحافظ لنس على سجله خالياً من الهزائم في مبارياته الـ11 الأخيرة ، مع 5 انتصارات مقابل 6 تعادلات، في أفضل سلسلة في تاريخه في النخبة والأطول منذ أغسطس 2005 ويناير 2006 حين حقق سلسلة من 19 مباراة من دون خسارة.

وعزز لنس بهذا الفوز مركزه الخامس المؤهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي ليرفع رصيده إلى 52 نقطة، مبتعداً بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه المباشر مرسيليا المتعادل مع مونبلييه 3-3 في افتتاح المرحلة.

وفي مباراة ثالثة، عمّق رين جراح غريمه نانت المهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية، بفوزه عليه 1-صفر.

وفيما اقترب رين من المركز الخامس المؤهل أوروبياً، تجمّد رصيد نانت عند 28 نقطة في المركز قبل الأخير، وبفارق نقطة عن نيم الثامن عشر الذي لعب مباراة أقل.

وفرض رين سيطرته على أرضه في الشوط الثاني، ونجح في هزّ شباك نانت في الدقيقة 52 من تسديدة قوية لمارتان تيرييه عجز الحارس الشاب ألبان لافون عن إبعادها.

في المقابل، تابع رين السابع بقيادة مدربه برونو جينيزيو نفض غبار خيباته الأخيرة، فحقق فوزه الثالث في آخر أربع مباريات، على حساب الفريق الأصفر الذي لم يحقق أي فوز منذ فوزه الصادم على باريس سان جيرمان حامل اللقب في منتصف مارس الماضي.

وأبعد سانت إتيان شبح الهبوط بفوزه الكبير على ضيفه بوردو 4-1، وتقدم للمركز الثالث عشر برصيد 39 نقطة، فيما تجمد رصيد الثاني عند 36 في المركز الخامس عشر.

وشهدت المباراة احتساب ثلاث ركلات جزاء، منها اثنتان لأصحاب الأرض، وتألق المهاجم التونسي وهبي الخزري الذي سجل ثلاثية في الدقيقتين 19 و71 من ركلتي جزاء و23، فيما أضاف زيدو يوسف الرابع في الدقيقة 81.

وسجل الهدف الوحيد للفريق الخاسر الكوري الجنوبي يو-جو هوانغ في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء، كما تعادل نيس ورينس سلباً، وبريست ونيم 1-1.