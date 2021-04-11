«شاهين» يحرز درع دوري الرجبي

دبي (الاتحاد)

أحرز فريق شاهين لقب دوري الرجبي للمستوى الثاني بعد فوزه في المباراة الأخيرة على فريق رأس الخيمة بنتيجة 53-38 بملاعب مدينة دبي الرياضية، وقدم فريق «شاهين» الذي يضم جميع عناصره من اللاعبين المواطنين مستوى متميزاً على مدار الموسم ولم يخسر سوى مباراة واحدة خاصة أن اتحاد اللعبة دفع به في الدوري من أجل تجهيز اللاعبين المواطنين للبطولات الخارجية.

حضر المباراة الختامية قيس الظالعي رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للرجبي ونائب رئيس الاتحاد الإماراتي والذي اجتمع مع اللاعبين بعد انتهاء المباراة وقدم التهنئة على تصدرهم للدوري وعلى المستوى الممتاز الذي قدم في المباراة والجهد والإصرار على الفوز على الرغم من نقص العدد من بداية المباراة، متمنياً أن تستمر هذه الروح القتالية في كل المباريات خاصة في مشاركات المنتخب في البطولات.

وأشاد الظالعي بالدور الذي يقوم به يوسف شاكر مساعد المدرب العام في تجمع اللاعبين والتواجد والتواصل الدائم معهم كما شكر باقي أعضاء الطاقم الفني والإداري للاتحاد الذي قدم كل ما يلزم خلال فترة إقامة الدوري وحتى نهاية الموسم.