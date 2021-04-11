«البرية» تفوز ببطولة وزارة الدفاع لألعاب القوى

أبوظبي (وام)

شهد العميد الركن محمد سعيد غافان الجابري مدير مديرية العقيدة والدروس المستفادة.. بطولة وزارة الدفاع لألعاب القوى ضمن أنشطة درع التفوق للعام التدريبي 2021 التي نظمها مركز التربية الرياضية العسكري التابع للإدارة التنفيذية للتعليم والتدريب في وزارة الدفاع،

وتمكنت قيادة القوات البرية من إحراز المركز الأول تلتها قيادة حرس الرئاسة بالمركز الثاني، في حين حازت قيادة القوات الجوية والدفاع الجوية على المركز الثالث. شارك في البطولة 150 متسابقاً يمثلون عشر قيادات من قيادات القوات المسلحة وتضمنت عشرة سباقات للمضمار وثلاثة للميدان. وفي ختام مراسم التتويج قدم العميد الركن محمد سعيد غافان الجابري الشكر لقيادة مركز التربية الرياضية العسكري على التنظيم الجيد للبطولة التي تأتي في إطار حرص وزارة الدفاع على رفع مستوى اللياقة البدنية لمنتسبيها وتنمية روح التنافس في المسابقات والبطولات الرياضية.