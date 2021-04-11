وستهام يستعيد «رابع البريميرليج»

لندن (أ ف ب)

استعاد وستهام يونايتد المركز الرابع من جاره اللندني تشيلسي، عندما تغلب على ضيفه ليستر سيتي الثالث 3-2، وتنفّس نيوكاسل يونايتد الصعداء في محاولة البقاء ضمن أندية النخبة، بفوزه الصعب على مضيفه بيرنلي 2-1 اليوم «الأحد»، في المرحلة 31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

في العاصمة لندن، حسم وستهام يونايتد قمته مع ضيفه ليستر سيتي في الشوط الأول، بعدما سجل له الدولي المعار من مانشستر يونايتد جيسي لينجارد هدفين في الدقيقتين 29 بتسديدة «على الطاير» بيمناه من حافة المنطقة، إثر تمريرة من التشيكي فلاديمير تسوفال، و44 عندما استغل تمريرة من جارود بوين بعد خروج خاطئ للحارس الدولي الدنماركي كاسبر شمايكل وخطأ فادح لدفاع الضيوف فتابعها بيمناه من نقطة الجزاء داخل المرمى الخالي.

وعوض لينجارد جيداً غياب الهداف ميكايل أنطونيو ولاعب الوسط ديكلان رايس بسبب الإصابة، رافعاً غلته التهديفية إلى ثمانية أهداف مع أربع تمريرات حاسمة في تسع مباريات بألوان فريقه الجديد.

وعزز بوين تقدم أصحاب الأرض مطلع الشوط الثاني بتسجيله الهدف الثالث، إثر هجمة منسقة وتمريرة على طبق من ذهب من التشيكي توماش سوتشيك داخل المنطقة فتابعها بيسراه داخل المرمى في الدقيقة 49.

وقلص الدولي النيجيري كليتشي إيهياناتشو الفارق في الدقيقة 70 بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة، قبل أن يضيف الهدف الثاني بتسديدة بيسراه أيضاً من مسافة قريبة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وأشعل وستهام يونايتد المنافسة على المركز الثالث، لأنه قلص الفارق إلى نقطة واحدة بينه وبين ليستر سيتي، كما أن الفارق بين الأخير وتشيلسي الخامس وليفربول السادس هو نقطتان وأربع نقاط توالياً.

ورفع وستهام يونايتد رصيده إلى 55 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام جاره تشيلسي الذي كان انتزع المركز الرابع مؤقتاً بفوزه على مضيفه وجاره اللندني كريستال بالاس 4-1 «السبت»، وفي المقابل، مني ليستر سيتي بخسارته الثانية توالياً والتاسعة هذا الموسم.

وفي المباراة الثانية، قلب لاعبو المدرب ستيف بروس النتيجة على ملعب تورف مور، ليضعوا حداً لسلسلة من سبع مباريات دون أي انتصار عندما تغلبوا على بيرنلي 2-1.

ووضع التشيكي ماتي فيدرا بيرنلي في المقدمة من مسافة قريبة في الشوط الأول «الدقيقة 18»، لكن جايكوب مورفي عادل الأرقام في الثاني «الدقيقة 59»، قبل أن يمنح الفرنسي البديل آلان سان- ماكسيمان نيوكاسل نقاط الفوز بمجهود فردي مميز من مسافة بعيدة في الدقيقة 64، وذلك بعد لعبه دور التمرير في هدف التعادل.

وأصبح نيوكاسل، صاحب المركز السابع عشر في الترتيب، على بعد 6 نقاط من فولهام الثامن عشر، كما أنه لعب مباراة أقل من الفريق اللندني.

كما أصبح الفارق بين نيوكاسل وبيرنلي الخامس عشر نقطة يتيمة، ودخل الأخير في حسابات النزول أيضاً، بعد فوزه مرة يتيمة في آخر ثماني مباريات في «البريميرليج».