شالكه.. نهاية «العجاف 13»

برلين (أ ف ب)

عاد شالكه متذيل فرق الدوري الألماني لكرة القدم، والمهدد بشكل كبير بالهبوط إلى الثانية، إلى سكة الانتصارات بفوزه على ضيفه أوجسبورج 1- صفر اليوم «الأحد»، في مباريات «المرحلة 28».

وأنهى سوات سيردار فترة عجاف فريقه، وقاده إلى انتصاره الثاني فقط هذا الموسم بتسجيله الهدف الوحيد في الدقيقة الرابعة.

ولم يذق شالكه طعم الفوز في مبارياته الـ 13 الأخيرة في مختلف المسابقات، منها 12 في الدوري، وواحدة في ثمن نهائي الكأس «خسر أمام فولفسبورج بهدف نظيف»، وتحديداً منذ فوزه الأول في الدوري هذا الموسم، وكان على حساب هوفنهايم برباعية نظيفة في «المرحلة 15».

وحقق الفريق الذي يقبع في قاع الترتيب خلال هذه الفترة 3 تعادلات، مقابل 10 هزائم، قبل أن تتوقف هذه السلسلة أمام أوجسبورج.

ورفع شالكه رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير، بفارق 13 نقطة عن أرمينيا بيليفيلد الخامس عشر وصاحب آخر المراكز المبقية في الدرجة الأولى، وبفارق 12 نقطة عن ماينتس السادس عشر وصاحب المركز الذي يخول صاحبه خوض الملحق مع ثالث الدرجة الثانية، من أجل البقاء بين النخبة، فيما تجمد رصيد أوجسبورج عند 32 في المركز الحادي عشر.