رازفان وفيتوريا وبرونكهورست أبرز المرشحين لقيادة العين

معتز الشامي (دبي)

بدأت شركة العين لكرة القدم التحرك، للاستقرار على اسم مدرب جديد، يتولى قيادة «الزعيم»، على خلفية تواضع المستوى، وخروج الفريق من سباق الألقاب خلال الموسم الحالي، والذي تعتبره جماهير «الزعيم» موسماً للنسيان.

فيما أشارت المتابعات إلى أن إدارة الشركة تبدأ في النظر إلى السير الذاتية التي لديها، وتقليصها للوصول إلى «قائمة مصغرة»، لبدء التفاوض مع أفضل الأسماء المرشحة لقيادة «البنفسج» خلال الموسم الجديد، بشرط أن يتم الانتهاء من التفاوض قبل نهاية الموسم الجاري، بينما يكمل البرتغالي بيدرو إيمانويل المباريات الثلاث المتبقية في دوري الخليج العربي، بعدما خرج الفريق من جميع المنافسات المحلية والخارجية.

وتفيد المتابعات أن أبرز الأسماء التي تنظر فيها شركة العين حالياً، الروماني رازفان مدرب الهلال السعودي الأسبق وجهازه المعاون، بالإضافة إلى البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السعودي السابق، والهولندي جيوفاني فان برونكهورست الذي قاد فينورد الهولندي لـ 3 مواسم استثنائية، وتوج معه بلقب الدوري 2017، بعد 18 عاماً من الغياب عن سباق اللقب، بجانب الفوز بكأس هولندا مرتين، ويضاف إليهم مدرب كرواتي وآخر أرجنتيني.

وعلى الجانب الآخر، رصدت شركة العين بعض الأسماء للاعبين أجانب، لشغل مركز الجناح، وقلب الدفاع، وصناعة اللعب، حيث وضع «الزعيم» هدفه في «الميركاتو الصيفي»، بتجديد قائمته من الأجانب، والاستعانة بلاعب أو لاعبين على الأقل من «العيار الثقيل» من بينهم لاعب يتم قيده في فئة المقيمين، مع الاحتفاظ بكل من لابا كودجو وشيوتاني فقط، وسيتم تجديد قائمة الأجانب، بما يسهم في استعادة الفريق توازنه الفني، والبحث عن صفقات قادرة على وضع «البنفسج» على مسار الانتصارات والألقاب.

ويمر العين بـ «كبوة» حالياً، بعد خروجه للمرة الأولى في تاريخه من الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا، ليكون الغياب الرابع عن دور المجموعات بالبطولة في تاريخ «الزعيم» بطل «القارة الصفراء» 2003.