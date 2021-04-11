«المحترفين» تعيد جدولة روزنامة «دوري 21 »



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت رابطة المحترفين إعادة جدولة روزنامة دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، لاستغلال فترة توقف دوري الخليج العربي الحالية، نظراً لمشاركات الأندية بدوري أبطال آسيا من 14 إلى 30 أبريل، ويسمح التعديل الجديد بإنهاء «دوري 21» بـ«الجولة 26» يوم 28 أبريل، حيث تقام مباريات الجولات الثلاث الأخيرة على يوم واحد في كل جولة، وتنطلق بـ«الجولة 24»، والتي تقرر لها 16 أبريل، بينما تقام «الجولة 25» يوم 22 أبريل، والختام سيكون 28 أبريل الجاري.

وكانت رابطة المحترفين قد خاطبت الأندية المحترفة بخصوص هذا المقترح، وتلقت موافقات 13 فريقاً على تعديل الروزنامة وإنهاء دوري الخليج العربي تحت الـ21 عاماً.