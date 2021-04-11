شباب الأهلي يستعيد أجواء التركيز لـ «الآسيوية»

منير رحومة (دبي)

تغادر بعثة شباب الأهلي إلى الرياض، مساء غد «الاثنين»، استعداداً للمشاركة في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، وذلك ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضاً الهلال السعودي «المستضيف»، وآجمك الأوزبكي، واستقلال دوشنبه الطاجيكي.

وكان استقلال أول الواصلين إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، على أن يكتمل عقد المجموعة اليوم، بوصول «الفرسان» وآجمك، بينما تنطلق المنافسات الخميس المقبل.

وتخضع جميع الفرق المشاركة لفحص كورونا بمجرد وصولها، بهدف الاطمئنان على سلامة اللاعبين، ثم التوجه إلى مقر الإقامة، حتى انتهاء مشوار دور المجموعات، وفقاً للبروتوكول الصحي الذي اعتمده الاتحاد الآسيوي.

ويختتم «الفرسان» تدريباته، اليوم، على استاد راشد في دبي، حيث يؤدي الفريق تدريباً خفيفاً للتخلص من الإرهاق والتعب، بعد خوض نهائي كأس الخليج العربي، والتتويج بلقبه، وأغلق اللاعبون صفحة الأفراح، واستعادوا أجواء التركيز في «الآسيوية»، رغبة في نقل نجاحاتهم المحلية إلى الساحة القارية، وانتزاع بطاقة العبور إلى الدور المقبل.

ويلتقي شباب الأهلي فريق استقلال دوشنبه يوم الخميس، على استاد الملك فهد الدولي، في الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، بينما يخوض «ديربي» قويا في الجولة الثانية أمام الهلال السعودي 18 أبريل على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.