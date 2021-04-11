القصير: الشارقة جاهز لإنجاح الحدث الآسيوي بـ16 لجنة

علي معالي (الشارقة)

أعلن محمد القصير المدير التنفيذي لنادي الشارقة، رئيس اللجنة المنظمة للمجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، حالة الطوارئ القصوى، والاستعداد الكامل للمنافسات التي تنطلق الأربعاء المقبل، بمشاركة الشارقة والقوة الجوية العراقي، وباختاكور الأوزبكي، وتراكتور الإيراني، مؤكداً أن «الملك» سيدخل اليوم الفقاعة الطبية، بعد اكتمال وصول كل الفرق المشاركة.

وعبر القصير عن تفاؤله بقدرة «البيت الملكي» على إنجاح هذا الحدث الاستثنائي، في ظل هذه الظروف، لوجود وتواجد كل الإمكانيات التي تجعل من منافسات المجموعة الثانية مثالية تنظيمية، في ظل قيام إدارة النادي، بالتعاون مع اتحاد الكرة، حيث تعرف كل لجنة الدور المنوط لها، وهناك اجتماعات دورية لمناقشة كل متطلبات النجاح.

وقال: المواعيد السابقة للمباريات كانت صعبة للغاية، لولا تدخل اتحاد الكرة، ومناقشته في توقيت المباريات، نظراً لظروف شهر رمضان، حيث كانت المواعيد السابقة ما بين الساعة الخامسة والثامنة، حيث كانت مطالب الاتحاد الآسيوي، أنه في حال توفر ملعبين، فإن المباريات ستكون الساعة الخامسة والسابعة مساءً، أما ملعب واحد، فإن المباراة الأولى الساعة الخامسة، والثانية في الثامنة، ولكن تم التدخل ومناقشة الموضوع، ليتم تحديد السابعة للمباراة الأولى، والساعة العاشرة للمباراة الثانية.

وأضاف: يلعب الشارقة مبارياته كاملة في البطولة في العاشرة مساءً، لأنه الفريق المستضيف، وهو أمر جيد لفريقنا في هذه الظروف.

وأضاف: يدير المباريات 4 أطقم من الحكام، وهم حالياً في مقر الإقامة، وكافة اللجان «16 لجنة» جاهزة، ومن ضمن الفقاعة تم تأمين الفنادق، من خلال لجان تفتيشية من الاتحاد الآسيوي، واليوم يكتمل عدد الفرق في الفقاعة الطبية، بانضمام الشارقة للفرق الثلاثة الأخرى، وبدأ باختاكور وتراكتور التدريبات على الملاعب المخصصة لهما.

وأضاف: كل فريق له 25 مقعداً في المدرجات بحسب اللوائح، كما أن كل بعثة مسموح لها وجود 55 فرداً بحسب الاتفاق مع الاتحاد الآسيوي، وتم توفير 240 غرفة في مقر الإقامة للفرق المشاركة واللجان المقيمة ضمن الفقاعة.