محمد بن راشد يشهد تحديات الثنايا في «ختامي المرموم»

دبي (الاتحاد)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تحديات رموز سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن السباق السنوي للهجن العربية الأصيلة 2021 بميدان المرموم، كما تابع السباق الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم الذي قام بتتويج الفائزين بالرموز. وشهدت أمسية الرموز تحديات قوية بين الشعارات، ومارست هجن الرئاسة هوايتها واستطاعت أن تنتزع الكأس الذهبية لشوط الثنايا أبكار مفتوح، وانتزعت القلعة الحمراء الرمز الغالي عن طريق «بلشه» التي صارعت من أجل الفوز لتسجل توقيتاً زمنياً قدره 12.01.6 دقيقة بإدارة المضمر المجازف محمد عتيق زيتون المهيري، وجاءت «منهج» بشعار العاصفة في المركز الثاني، مع المضمر غياث الهلالي، بتوقيت زمني قدره 12.02.1 دقيقة، وفي المركز الثالث «العاصمة» ملك هجن البشاير القادمة من سلطنة عمان، تحت قيادة المضمر موسى علي الجحافي، وسجلت 12.06.2 دقيقة.

ونجح «الذيب» لهجن العاصفة في الوصول إلى صدارة الثنايا الجعدان مع انتصاف مسافة السباق للحصول على البندقية الغالية، وتمكن تحت قيادة المضمر غياث الهلالي من المحافظة على تلك الصدارة حتى النهاية، ليؤكد من جديد على تميز سلالة عملاق هجن العاصفة «الشبابي» ويهدي شعار هجن العاصفة البندقية، مسجلاً توقيتاً بلغ 12:13:4 دقيقة، وحل «ناهي» لهجن الرئاسة ثانياً تحت قيادة المضمر محمد سلطان الوهيبي، وجاء ثالثاً «مدمر» لهجن الرئاسة، بقيادة محمد زيتون المهيري. وتمكن غياث الهلالي مضمر هجن العاصفة من إضافة الرمز الثاني لشعاره، وذلك من خلال تقديمه لـ «إنجاز» التي حققت كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للثنايا الأبكار المحليات في زمن وقدره 12:01:2 دقيقة، وذلك رغم المنافسة القوية التي وجدتها في الأمتار الأخيرة من (الهايلة) لهجن الرئاسة والتي حلت وصيفة تحت قيادة المضمر محمد سلطان الوهيبي، بينما جاءت (فلك) لهجن العاصفة في المركز الثالث. واستعرض «ملهم» لهجن العاصفة إمكاناته وقدراته العالية، قبل أن يضع أقدامه على نقطة النهاية في الشوط الرابع للثنايا الجعدان المحليات، حيث حسم معركة البندقية مبكراً ومضى بكل ثقة وثبات نحو الناموس، تحت قيادة غياث الهلالي، ليهدي الشعار الغالي الرمز الثالث في أول أيام رموز الكبار، وتحقق إنجاز «ملهم» في توقيت وقدره 12:23:1 دقيقة، بينما جاء في المركز الثاني «الجارح» لهجن الرئاسة بقيادة محمد بن زيتون المهيري، وكان المركز الثالث من نصيب «حمران» لهجن الشحانية، مع المضمر جارالله محمد عقيل.