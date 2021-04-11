مسعود سليمان: تعاقدت مع خورفكان 3 سنوات

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

وقع مسعود سليمان مدافع الظفرة «28 عاماً»، عقداً مع خورفكان لمدة 3 سنوات، اعتباراً من يونيو المقبل الذي ينتهي فيه تعاقده الحالي مع الظفرة، والذي امتد لموسمين، ليدشن اللاعب تجربة جديدة مع «الفريق الخامس» بدوري الخليج العربي، بعد أن دافع عن ألوان بني ياس «ناديه الأصلي» والإمارات والنصر والظفرة .

وقال مسعود سليمان في حديث خاص لـ «الاتحاد»: تم توقيع العقد رسمياً مع خورفكان الذي أنضم إليه بداية من التحضيرات للموسم المقبل، وأكمل ما تبقى من الموسم الحالي مع الظفرة، وأقاتل معه حتى النهاية في الدوري، لأنه ليس نادياً عادياً بالنسبة لي، بل هو بيتي، صحيح أنني نشأت لاعباً في بني ياس، ولكن بيتي لا يبعد عن «الفارس» إلا أمتاراً قليلة في منطقة الظفرة، لذلك أعتبر نفسي ابناً من أنباء النادي، وأتمنى العودة إليه من جديد بعد الاعتزال، في أي موقع.

وأضاف: أشكر إدارة نادي الظفرة على تفهمها رغبتي في التغيير خلال المرحلة، وتعاملها الاحترافي، واحترامها لرغبتي، خاصة أن النادي قدم لي عرضاً، ولكنني رأيت أن أخوض تجربة جديدة مع خورفكان وأمل أن أوفق فيها.

وعن الانتقال إلى «النسور» بالذات، قال: جلست مع إدارته ولديهم مشروع طموح، لا أقول إنه ينافس على الدوري، بل يخطط لأن يكون في موقع جيد في المسابقة، وأن ينافس في الكؤوس، والنادي يعمل على بناء فريق قوي للموسم المقبل، وأتمنى أن تكون لي بصمة معه، وأن أسهم في تحقيق تطلعات النادي.

ويرى مسعود سليمان أن موسميه مع الظفرة لم يكونا سيئين، وقال: في الموسم الماضي نجحنا في الوصول إلى نهائي كأس رئيس الدولة، ومع الأسف ألغيت البطولة وهذا الموسم انطلاقتنا كانت جيدة، إلا أن التغييرات في الفريق، والإصابات المتكررة، أدى إلى عدم ثبات التشكيلة، وهذا بدوره انعكس على النتائج، والجيد أن الفريق في موقف ثابت حتى الآن، وأمامنا 3 مباريات نقاتل فيها لحصد ما يمكن من النقاط.

وأكد مسعود سليمان أن طموحه الدائم، هو تمثيل المنتخب الوطني، الذي سبق أن دافع عن قميصه في مباراتين في بطولة تايلاند الودية، أما أفضل فتراته فنياً، فقال: مع النصر وبشكل خاص في دوري أبطال آسيا 2016، وكانت تجربة استثنائية والأفضل لي طوال مسيرتي، ولن أنسى أبداً مباراتنا مع تراكتور الإيراني في تبريز، بعد أن فزنا عليه 4-1 بملعبنا، وكانت له ردة فعل قوية، وتمكن من التقدم 3-1 في الدقيقة 70، لتمر أصعب 20 دقيقة في مشواري، ونجحنا في الحفاظ علي النتيجة حتى النهاية، لنتأهل إلى ربع النهائي.

وتطرق مسعود سليمان إلى عامل سلبي واجهه، يتمثل في عدم وجود استقرار فني في الأندية، معتبراً أن هذا من العوامل المؤثرة على عدم تطور الفرق، وينعكس على اللاعبين أيضاً.