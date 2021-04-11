«نقطة» تفصل العروبة عن «الفريق 20» في «المحترفين»

معتصم عبدالله (دبي)

أصبح العروبة متصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 40 نقطة، على بعد نقطة واحدة من حسم تأهله الأول لدوري المحترفين، والثاني في تاريخ النادي في «دوري الكبار»، بعد الأولى موسم 1991- 1992، فيما يستعد فريق الإمارات وصيف دوري الأولى برصيد 37 للعودة للتحليق مجدداً في «المحترفين»، رغم المنافسة المستمرة مع البطائح الثالث برصيد 34 نقطة.

ويتطلع العروبة إلى أن يكون الفريق رقم 20، في تاريخ دوري الخليج العربي «في عهد الاحتراف»، والذي شهد مشاركة 19 نادياً على موسماً منذ الانطلاقة في 2008- 2009، وضمت أندية العين، الجزيرة، الوحدة، الوصل، النصر، الأهلي والشباب ودبي «شباب الأهلي دبي»، الشارقة والشعب «الشارقة»، الظفرة، عجمان، خورفكان «الخليج»، الإمارات، بني ياس، واتحاد كلباء، ودبا الفجيرة، والفجيرة، وحتا.

في المقابل، يتطلع «الصقور» إلى التحليق الرابع في سماء «المحترفين»، بعدما سبق للفريق التأهل في ثلاث مناسبات سابقة مواسم 2009- 2010، بجانب بني ياس، 2011- 2012 مع عجمان، 2013- 2014 برفقة الشارقة.

وواصل العروبة متصدر دوري الأولى الظهور الإيجابي في «الجولة 20» بتفوقه على مضيفه مصفوت 3-2، فيما تعثر الإمارات «الوصيف»، بالتعادل مع التعاون 2-2، وخسر البطائح «الثالث» أمام ضيفه دبا الفجيرة 0-2، وهي الخسارة الأولى للفريق تحت قيادة مدربه الحالي عبدالله مسفر.

وتحسم مواجهات الجولتين الأخيرتين في دوري الأولى، صراع المنافسة على بطاقتي التأهل، حيث يلتقي العروبة مضيفه الذيد في «الجولة 21»، على أن يختتم مشواره بلقاء البطائح في الجولة الأخيرة، فيما يلعب الإمارات أمام ضيفه مسافي، على أن ينهي مشواره بلقاء مضيفه مصفوت، فيما تبقت للبطائح مباراتا العربي والعروبة على التوالي.

وتقام مباريات الجولتين الأخيرتين في دوري الأولى في توقيت موحد، لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة، حيث تُقام مباريات «الجولة 21» يوم الجمعة المقبل، وتنطلق كل المباريات في التاسعة والنصف مساءً، فيما تُلعب مباريات «الجولة 22» في التوقيت ذاته من مساء السبت 24 أبريل الجاري.