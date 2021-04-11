رئيس اتحاد موناكو للبولو يبحث عقد شراكات في المنطقة



دبي (الاتحاد)

يقوم فرانشيسكو ميترانو، رئيس اتحاد موناكو للبولو، حالياً بزيارة إلى الأندية المتخصصة في اللعبة بدول مجلس التعاون الخليجي، لبحث فرص عقد شراكات استراتيجية لتنظيم فعاليات دولية، وميترانو مؤسس نادي مونتي كارلو للبولو، وقائد فريق موناكو وأحد أبطال اللعبة البارزين. وقال فرانشيسكو: "منذ عام 2013، نالت فعاليات نادي مونتي كارلو اهتماماً عالمياً هائلاً من الفرق الدولية، بما في ذلك بعض فرق دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن اهتمام وسائل الإعلام، وقد خضنا العديد من المباريات الودية في المنطقة وفي موناكو، بحضور كبار الضيوف البارزين، مما منحنا فرصة لاستعراض أسلوب حياة موناكو الفريد أمام ضيوفنا". وأوضح أن نادي وبطولات مونتي كارلو للبولو والمباريات الخيرية، أقيمت تحت رعاية الأمير ألبير الثاني، أمير موناكو، واستقطبت أعضاء العائلة المالكة، السفراء، كبار الشخصيات الأجنبية، المشاهير رموز المجتمع، الرعاة وأعضاء نادي مونت كارلو للبولو، ورجال وسيدات أعمال محليين بارزين، إضافة إلى ضيوف مميزين من الرعاة الحصريين للغاية. وأضاف فرانشيسكو: "في موناكو، نستضيف بشكل دوري فرقاً من الولايات المتحدة، روسيا، إيطاليا، موناكو، سويسرا، أيرلندا وأكثر من 100 جواد في نادي البولو الجديد، الذي يعد بالفعل عضواً كاملاً في الاتحاد الدولي للبولو (FIP). وبسبب مكانة النادي الهامة، دُعيت إلى دول مجلس التعاون الخليجي من القائمين على رياضة البولو لبحث سبل إبرام شراكات لتنظيم فعاليات مماثلة في المنطقة، بالإضافة إلى تنظيم مباريات ودية ". وتتضمن زيارته الحالية رحلات قصيرة إلى كل من دولة الإمارات، المملكة العربية السعودية، الكويت، البحرين، عمان وقطر، حيث تم ترتيب اجتماعات مع صانعي القرار في اتحادات رياضة البولو ومسؤولي الوزارة المعنيين.

