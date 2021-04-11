35 مدرباً في دورة «الرخصة B»

دبي (الاتحاد)

تتواصل في مقر اتحاد كرة القدم بدبي فعاليات الدورة التدريبية لنيل «الرخصة B» المعتمدة من الاتحاد الآسيوي، والتي يُنظمها اتحاد كرة القدم، بمشاركة 35 مدرباً من مختلف أندية الدولة تحت إشراف الإدارة الفنية بالاتحاد.

وتخول هذه الرخصة حاملها لتدريب فئات سنية أعلى من 15 عاماً بالأندية أو العمل مساعداً لمدرب الفريق الأول، وتتضمن محاور الدورة مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية التي يتم خلالها تناول الأمور الإدارية واتفاقية التدريب الآسيوي وخطة اتحاد الكرة طويلة المدى لتطوير فرق ومنتخبات الشباب، إضافة لعملية التحليل الفني للمباريات والأداء الفردي والجماعي، وتحديد مهام ومتطلبات مراكز اللعب، وأساسيات التعليم ومبادئ ومناهج وخطط وفترات التدريب اللازمة لإعداد الفريق بصورة مثالية.

وشملت محاور الدورة محاضرات أخرى عن قوانين كرة القدم، والإسعافات الأولية والتغذية الصحيحة للرياضيين، وتعامل المدرب مع الإعلام، وتعليم اللغة الإنجليزية، وكيفية الاستفادة من التطور التكنولوجي في مجال التدريب. ويُقدم محاور الدورة نخبة من المحاضرين المعتمدين، تحت إشراف ميشيل سابلون المدير الفني للاتحاد.