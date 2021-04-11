«أبوظبي البحري» يبصم بـ «العشرة» بموهبة «منصور»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن فريق أبوظبي للزوارق السريعة انضمام المحترف الشاب والمتسابق منصور المنصوري إلى الفريق في فئة الفورمولا2، ليكون أحدث الكوادر الوطنية الشابة التي تنضم للفريق منذ مواسم، ويعد المنصوري أحد الوجوه الصاعدة في فئة الفورمولا2 خلال السنوات الأخيرة، وبرزت موهبته بشكل كبير في الفترة الأخيرة، لكي يوقع رسمياً بالانضمام لفريق أبوظبي، وتأتي مبادرة ضم المتسابق ضمن الخطة التي وضعها الفريق، من أجل الاستمرار في تطعيم الفريق بالمواهب القوية في الرياضات البحرية، وأيضاً لتنمية الموهبة والمهارة لدى البطل الشاب، الجدير بالذكر أن مشاركة منصور رفعت عدد المتسابقين المواطنين في الفريق إلى عشرة متسابقين في مختلف فئات البطولات البحرية العالمية. من جهته، أكد سالم الرميثي مدير عام النادي أن انضمام المنصوري، كان من المقرر أن يكون ابتداء من الموسم الماضي، ولكن بسبب جائحة كورونا تم تأجيل ذلك، حيث كان من المفترض أن يخوض تدريبات عديدة للوقوف على مستوى موهبته، وقال: وضعنا مع نهاية العام الماضي، وحتى ما قبل أسابيع المتسابق تحت الملاحظة وتدريبات مكثفة، كي يتم لاحقاً اعتماد مشاركته مع الفريق، وإعلان انضمامه رسمياً، لكي ينافس باسم فريق أبوظبي في كل البطولات الدولية البحرية لاحقاً. وأضاف الرميثي: تم تسجيل المنصوري كي يشارك في منافسات الفورمولا2 كمتسابق أساسي، وذلك ابتداء أيضاً من أولى جولات البطولة، والمقرر أن تنطلق في شهر يونيو المقبل، وأكد أن فريق أبوظبي يواصل وبشكل دائم ضم المواهب البحرية المتألقة للفريق والبحث عن الأفضل لتمثيل الإمارات، ورفع علم الدولة عالياً في كل المشاركات الخارجية.وكان منصور المنصوري قد بدأ مشواره مع سباقات البحر مع فريق إيميك وفي فئة الفورمولا4 بالتحديد قبل أربع سنوات، قبل أن ينتقل لفريق الفيكتوري، ويشارك في فئة الفورمولا2، وجاءت خطوة انتقاله لفريق أبوظبي، كي يكمل مشواره الرياضي المقبل باسم وشعار الفريق، يذكر أن فريق أبوظبي هو حامل لقب البطولة لموسم 2019 وموسم 2017 أيضاً.