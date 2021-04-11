«المهام الخاصة» يكسب بطولة التجديف الثابت



دبي (الاتحاد)

توج العقيد عصام عبدالله آل علي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية بشرطة أبوظبي فريق قطاع المهام الخاصة بالمركز الأول لبطولة التجديف الثابت رجال، والتي أقيمت في صالة peak fitness بحديقة الإمارات، ضمن درع معالي قائد عام شرطة أبوظبي للتفوق الرياضي للموسم 2020-2021. وحصل قطاع الأمن الجنائي على المركز الثاني، وحازت أكاديمية سيف بن زايد على المركز الثالث، وتضمنت البطولة قطع مسافة 5 كيلو مترات بمشاركة 7 فرق يمثلون القطاعات الشرطية. وأكد مدير مركز التربية الرياضية الشرطية اهتمام القيادة الشرطية بدعم الأنشطة الرياضية، التي تسهم في رفع الكفاءة البدنية والذهنية للمنتسبين، ضمن الجهود المستمرة للارتقاء بمنظومة الرياضة، وتحفيز المنتسبين على المشاركة في مختلف البطولات الرياضية، وتحقيق النتائج الريادية المتميزة.