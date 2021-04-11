الكربي يحصد لقب الفئة الكبرى في تحدي قفز الحواجز



أبوظبي (الاتحاد)

حقق الفارس حمد الكربي بالجواد "كويل كادانس زد"، الفوز بلقب الفئة الكبرى في منافسات النسخة (22) لبطولة الإمارات لقفز الحواجز، التي أقيمت على الميدان الرملي بصالة زايد بن سلطان الكبرى، يومي الجمعة والسبت الماضيين، وشهد جانباً منها اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية. اشتملت البطولة على 10 أشواط، ورصدت لها جوائز مالية بلغ مجموعها نصف مليون درهم. وتوّج الفارس حمد علي الكربي بلقب الفئة الأولى بعد نجاحه في إكمال الجولتين على حواجز (145) سم دون خطأ، وبعد تنافس شرس بين 21 فارساً مشاركاً فيها، وأكمل الجولة الثانية في زمن بلغ (79.81) ثانية، متقدماً بفارق التوقيت على الفارس الناشئ عمر عبدالعزيز المرزوقي الذي أكمل الجولتين دون خطأ أيضاً بصحبة الجواد "دنيثا" (13 سنة)، من اسطبلات الشراع، والجولة الثانية أكملها في زمن بلغ (80.20) ثانية، ونال جائزة المركز الثالث الفارس محمد أحمد العويس بالجواد "بلكانتو زد" (15 سنة)، من اسطبلات الشراع، وأكمل الجولة الثانية في زمن بلغ (79.90) ثانية، ولكن برصيد 4 نقاط جزاء في الجولة الأولى. أحرز الفارس الناشئ محمد حمد الكربي لقب الناشئين في بطولة الإمارات بصحبة الجواد "ديمفيس" من نادي الشارقة للفروسية، وجاء في المركز الثاني عمر عبد العزيز المرزوقي بالفرس "كونكورديا" من اسطبلات الشراع، وجائزة المركز الثالث نالها شقيق المتصدر الفارس علي حمد الكربي بالجواد "أوكسمول" من نادي الشارقة للفروسية. حاز الفارس خالد الجنيبي بالفرس "إنرجي البرية" (18 سنة)، من الوحدات المساندة، لقب المنافسة المشتركة للفرسان من الفئة الأولى والوسطى (الشباب)، ونال جائزة المركز الثاني (ابن شقيق المتصدر) الفارس الناشئ علي أحمد الجنيبي بالفرس "كارماه دو ليزامي" من منتجع الفرسان، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى الفارس مفتاح جوهر الظاهري والجواد "باتون دي موريون"، من فرسان شرطة أبوظبي. في منافسة الجولتين لفئة فرسان المستوى الثاني، على حواجز (120) سم، شارك 30 فارساً وفارسة، وأحرزت اللقب وجائزة المركز الأول الفارسة أمل عوض المهيري بالجواد "موليفيدو" من مركز الحمرا للفروسية، وذهبت جائزة المركز الثاني للفارس سلطان أحمد التبالي والفرس "دانون" من نادي ربدان، وحاز جائزة المركز الثالث الفارس محمد يوسف باقر بالجواد "شاب 47" من نادي الشارقة للفروسية، برصيد 5 نقاط جزاء أيضاً.