مينيسوتا «تحت السيطرة» في سلة أميركا

لوس أنجلوس (د ب أ)

اقترب نجم البيسبول السابق أليكس رودريجيز والملياردير مارك لوري من الاستحواذ على فريق مينيسوتا تيمبرولفز المنافس بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، حسبما ذكر متحدث باسم الفريق، ودخل الثنائي في مفاوضات مع جلين تايلور مالك تيمبرولفز للاستحواذ على الفريق.

وأثيرت تكهنات منذ عدة أشهر بشأن استعداد تايلور للاستماع للعروض المقدمة لشراء فريقه، ولكن يبدو أن صفقة الاستحواذ في طريقها للتحقق.

وحال تمت صفقة الاستحواذ، فإن تيمبرولفز لن يخضع لتغييرات جذرية على الفور، حيث سيبقى تايلور المالك المسيطر حتى عام 2023 مع امتلاك رودريجيز ولوري حصة جزئية من الفريق، قبل أن يستحوذا على الفريق بشكل كامل في غضون عامين.