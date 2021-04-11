السيتي يطلق شراكة إقليمية مع «نون»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مانشستر سيتي شراكة إقليمية جديدة مع «نون noon.com»، منصة التسوق الإلكتروني الرائدة محلياً، والتي أنشئت للشركات المحلية في الشرق الأوسط، وتعد أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي. وبناءً على ذلك، تصبح «noon.com» الشريك الرسمي للتسوق عبر الإنترنت بالنسبة للنادي في الشرق الأوسط.

واعتماداً على القيم المشتركة التي تركز على الابتكار والتميز ودعم المجتمعات المحلية، تضمن هذه الشراكة لمانشستر سيتي أساليب جديدة للتواصل مع المشجعين في الشرق الأوسط، كما ستسهم في ترسيخ حضور النادي على مستوى المنطقة.

ويتعاون مانشستر سيتي وnoon.com من خلال الشراكة، لتقديم عدد من التجارب للتفاعل مع المعجبين والعملاء والشركات المحلية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى توظيف أيام المباريات والأصول الرقمية ضمن هذا التعاون.

وقال ستيفان سيبليك، نائب الرئيس الأول لمبيعات الشراكات العالمية، في مجموعة السيتي لكرة القدم: يسعدنا الإعلان عن إطلاق الشراكة الجديدة مع noon.com، وحظي فريق العمل بإعجابنا بما يملكونه من طموحات وابتكارات وشغف تجاه المجتمعات المحلية والشركات التي يقدمون لها خدماتهم في الشرق الأوسط.

وأضاف: يتمتع النادي بقاعدة جماهيرية تعبر عن شغفها، وتؤكد على تفاعلها في هذه المنطقة، ويسعدنا أن تنضم إلينا «noon.com»، بينما نواصل هذه الرحلة، ونتطلع إلى العمل معاً من خلال الشراكة لإطلاق التجارب والأنشطة التي تسهم بزيادة التفاعل مع جماهير جديدة في المنطقة.

وقال علي كفيل حسين رئيس العمال في منصة نون: يعد تقديم التجارب الاستثنائية التي تعمل على دعم رواد الأعمال على المستوى الإقليمي، وتسهم بإسعاد العملاء من أبرز الأهداف الأساسية التي تقوم عليها «noon.com»، وهذا ما يمنح موظفينا إنجازاً رقمياً يفخرون به ويبذلون جهدهم في سبيل تحقيقه، ونؤمن بوضع مستوى أعلى لمعايير هذه الصناعة، ومن خلال منصتنا، وعملنا على تأسيس نظام ناجح يوفر الدعم اللازم لأصحاب المواهب في المنطقة، ويمنح جميع المؤسسات، بغض النظر عن حجمها، مجالاً متكافئاً وفرصة للمنافسة بشكل أفضل في السوق الخاصة بها.

وأضاف: فخورون في «منصة نون» بهذه الشراكة مع مانشستر سيتي، وسنعمل معاً على تقديم التجارب والتعريف بها بين العملاء والبائعين، كما نسهم في تقديم المزيد من المكاسب بالنسبة لمجتمعاتنا، هذا القدر الكبير من الثقة لا يقتصر على منصتنا فقط، وإنما ينبع من البائعين والعملاء والفريق أيضاً، وأنا متشوق لرؤية هذه الشراكة وهي تنمو وتحقق النجاح.