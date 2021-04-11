اتحاد الدراجات يحتفي بأبطال كأس التفوق

دبي (الاتحاد)

احتفى اتحاد الدراجات بأبطال كأس التفوق للموسم الحالي الذي شهد 18 سباقاً رسمياً، وكان مسك الختام كأس صاحب السمو رئيس الدولة بمضمار دبي للدراجات بالقدرة، بمشاركة 160 دراجاً لمسافة 80 كلم، وفاز النصر باللقب وجاء شباب الأهلي، وصيفاً وأبوظبي ثالثاً، كما توج فريق ترك أم 7 بطلاً لفرق الهواة المواطنين. وفازت صفية الصايغ لاعبة نادي النصر بكأس التفوق للإناث، وجاءت ليديا أدلن من نادي أبوظبي في المركز الثاني، وشيخة راشد من نادي النصر في المركز الثالث، وفي فئة الهواة المواطنات حلت هالة محمد من فريق الوثبة في المركز الأول، وفاطمة رحمانية الثاني ثم رقية عبداللطيف الثالث وفي فئة المقيمات، حصلت متسابقات فريق شرطة دبي على المراكز الثلاث الأولى، وهن سماح خالد وكارميلا شبرياني ومخبات اومتزانوفا. وحصد دراجو النصر كأس التفوق الفردي العام أندية كبار من خلال احتكار المراكز الثلاثة الأولى، وهم محمد المنصوري وجابر المنصوري ووليد النقبي، وفي فئة الفردي العام أندية تحت 23 سنة، حل جاسم علي من شباب الأهلي في المركز الأول، وزميله من نفس النادي محمد الصباغ شباب الأهلي الثاني، ثم راشد سويدان من نادي أبوظبي في المركز الثالث، وفي فئة فرق الأندية تحت 23 سنة حل نادي شباب الأهلي في الصدارة ونادي النصر في الوصافة ثم نادي أبوظبي الثالث. وجاء بدر علي ثاني من شرطة أبوظبي في المركز الأول في فئة الفردي العام هواة مواطنين فوق 40 سنة، وعارف رأفت من فريق الدراويش الثاني وعبدالغفار الخاجة من فريق أم القيوين الثالث، وفي فئة تحت 40 سنة فردي عام هواة مواطنين جاء طارق مراد من فريق "تورك" في المركز الأول والثاني أحمد المري من فريق "تريك ام 7" والثالث عامر الدهماني من فريق "تريك ام 7". وتصدر فريق "تريك ام 7" في المركز الأول في فئة الفرق الهواة، والثاني فريق الشعفار جميرا ثم فريق الوثبة في المركز الثالث، وفي فئة فرق الهواة المواطنين حل فريق "تريك ام 7" في المركز الأول وفريق الشعفار جميرا في المركز الثاني ثم فريق "تورك" في المركز الثالث، وفي فئة الفردي العام مقيمين حل عبدالرحمن المنصوري من فريق الوثبة في المركز الأول ثم ايفان نجوكي من فريق ياسي الثاني وبارت دريس من فريق الوثبة الثالث. ووجه منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد التهنئة لجميع الأندية الفائزة وجميع الدراجين الذين شاركوا في منافسات الموسم والأندية، التي رصدت كل الإمكانيات من أجل المشاركة وتحقيق أفضل النتائج، مشيداً بما تحقق هذا الموسم من نتائج إيجابية، سواء على مستوى تنظيم كل السباقات التي جرت خلال الموسم، والتي شهدت مشاركة كافة الفئات من الأندية والمقيمين والهواة من الجنسين. وأكد أن المستوى العام المميز لجميع المتسابقين سيكون له تأثير إيجابي على مستوى أعضاء المنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة، ووعد بوعصيبة بمواصلة مشوار التفوق والتميز خلال المواسم المقبلة.