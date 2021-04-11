شباب الأهلي يدخل المربع في الأمتار الأخيرة لدوري اليد



رضا سليم (دبي)

دخل شباب الأهلي المربع الذهبي لدوري اليد في الأمتار الأخيرة من خط النهاية، بعدما ابتعد لمراكز متأخرة في الجولات المقبلة، ورفع الفرسان رصيده إلى 44 نقطة، بالفوز الذي حققه على فريق الظفرة 30-26 في صالة شباب الأهلي، ضمن الجولة الحادية والعشرين وقبل الأخيرة من المسابقة، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 17-12، ليقفز من المركز الخامس إلى الثالث، متساوياً مع النصر في النقاط وبفارق الأهداف لمصلحته. واستفاد شباب الأهلي في دخوله المربع من غياب النصر عن هذه الجولة، وخسارة مليحة أمام الشارقة بطل الدوري، بنتيجة 23-32 في صالة الملك الشرقاوي، ليتجمد رصيد مليحة عن النقطة 43 ويتراجع للمركز الخامس، فيما يتربع الشارقة على قمة الدوري برصيد 57 نقطة. واحتفظ العين بموقعه في الوصافة، بالفوز الذي حققه على فريق دبا الحصن بنتيجة 29-27 في صالة البنفسج، ليرفع رصيده إلى 48 نقطة ويحسم الوصافة قبل الجولة الأخيرة من الدوري، عندما يلتقي النصر الذي يحتاج للفوز من أجل البقاء في المركز الثالث وبفارق كبير من الأهداف، فيما فاز الوصل على بني ياس 31-28 في المباراة التي جرت بينهما بصالة السماوي. ويتصدر الشارقة قمة الترتيب قبل النهاية بجولة برصيد 57 نقطة، يليه العين 48 ثم شباب الأهلي الثالث 44 نقطة، والنصر الرابع 44 نقطة، والجزيرة الخامس 43 نقطة، ومليحة السادس 43، والوصل السابع 39 نقطة، ودبا الحصن الثامن 28 نقطة، وبني ياس التاسع 26 نقطة، والوحدة العاشر 26 نقطة، والظفرة الحادي عشر 22 نقطة. وتشهد الجولة الثانية والعشرون والأخيرة في المسابقة، الجمعة المقبل، الترتيب النهائي لجدول المسابقة، حيث يلتقي النصر مع العين بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، والوصل مع شباب الأهلي بصالة الإمبراطور، ومليحة مع الجزيرة بصالة مليحة، والوحدة مع دبا الحصن بصالة اتحاد كلباء، فيما ستكون مباراة التتويج بين الشارقة والظفرة بصالة الملك الشرقاوي.