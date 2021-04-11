محمد بن ثعلوب يشيد بجهود «آسيوي الجودو»

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، بجهود الاتحاد الآسيوي برئاسة الكويتي عبيد زايد العنزي، مؤكداً على النجاح الذي حققته بطولة آسيا وأوقيانوسيا الكبرى للجودو التي أقيمت مؤخراً في بمدينة بيشكيك بقرغيزستان، وحضرها رئيس الاتحاد الدولي للجودو ماريوس فايزر.

وأكد الدرعي في اتصال هاتفي بالعنزي، أن البطولة أكدت عودة الجودو الآسيوي بمستوى عالٍ، بالرغم من الاحترازات الصحية التي يعيشها العالم، وذكر أن اجتماع ممثلي الاتحاد الدولي للجودو مع رئيس جمهورية قيرغيزستان ثمن النجاح الذي حققته البطولة التي استضافتها قرغيزستان لأول مرة، كما عززت البطولة التعاون بين الاتحاد الدولي وقيرغيزستان، بعد أن أثبتت الأخيرة قدرتها على استضافة بطولة آسيا وأوقيانوسيا للكبار بشكل رائع وناجح للغاية. وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي على تحفيز لاعبي منتخب جودو الإمارات فيكتور سكرتوف الفائز بالميدالية البرونزية في وزن تحت 73 كجم، وزميلة إيفان ريما رينكو الذي احتل المركز الخامس في منافسات الوزن الثقيل تحت 100 كجم، والمدرب الجديد المالديفي باكال فياسيسلاف، علي ما قدماه في البطولة التي شهدت مستويات متقدمة، وتوج بها منتخب كوريا الجنوبية برصيد 3 ذهبيات بعد تنافس مثير مع أوزبكستان والصين اللتين حصدت كل منهما ذهبيتين، ثم قرغيزستان واليابان برصيد ميدالية واحدة. وأضاف الدرعي أن المنتخب الذي يواصل مستواه في التطور، مستمر في الاستعداد لبطولة العالم التي تقام في العاصمة المجرية بودابيست يونيو المقبل، قبل التوجه إلى أولمبياد طوكيو التي تقام خلال الفترة من 23 يونيو وحتى 31 يوليو 2021 .