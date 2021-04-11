الريال يحطم «السلسلة 19» لبرشلونة

مدريد (أ ف ب)

أشعل ريال مدريد سباقاً مثيراً على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بحسمه الكلاسيكو المنتظر أمام ضيفه وغريمه التقليدي برشلونة 2-1، وأنهى ريال مدريد سلسلة من 19 مباراة متتالية من دون هزيمة لبرشلونة في الدوري، بما فيها ستة انتصارات توالياً، فيما بقي فريق العاصمة من دون خسارة للمباراة الـ13 توالياً في جميع المسابقات.

وجدد النادي الملكي فوزه على النادي الكاتالوني، بعد أن تفوق عليه ذهاباً 3-1 في ملعب «كامب نو» ليزيح أتلتيكو مدريد عن الصدارة للمرة الأولى منذ ديسمبر، بعدما كان الأخير خلال فبراير في الصدارة، بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

وخاض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي «الكلاسيكو» رقم 45 في مسيرته الاحترافية، ليتشارك ترتيب أكثر اللاعبين مشاركة في هذه الموقعة، ضمن جميع المسابقات مع قائد ريال مدريد سيرخيو راموس الغائب عن المباراة بسبب الإصابة.

وفي ظل الغموض القائم حول مستقبل أفضل لاعب في العالم ست مرات في القلعة الكاتالونية، قد يكون «البرغوث» قد خاض «الكلاسيكو» الأخير له، حيث كان يأمل تعزيز سجل الأهداف الـ26 التي سجلها في 44 مشاركة سابقة وصدارته لترتيب هدافي «الليجا» هذا الموسم «23»، بينها 19 في 20 مباراة منذ بداية العام الجديد.

ودخل النادي الملكي المباراة بعد فوز مهم 3-1 على ضيفه ليفربول الإنجليزي منتصف الأسبوع الماضي، ليخطو خطوة كبيرة إلى المربع الأخير من دوري أبطال أوروبا، قبل أن يحل على ملعب «آنفيلد» إياباً الأربعاء.

أما برشلونة الذي ودّع المنافسة القارية باكراً هذا الموسم، فتنتظره المباراة النهائية في الكأس ضد أتلتيك بلباو السبت المقبل.