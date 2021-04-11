ريتشاردسون سادس أسرع عداءة في التاريخ

لوس أنجلوس (أ ف ب)

أصبحت الأميركية شاكاري ريتشاردسون سادس أسرع عداءة في التاريخ في سباق 100متر، بعد تسجيلها زمن 10.72 ثانية في لقاء في فلوريدا، وعادلت العداءة البالغة 21 عاماً تاسع أسرع زمن في تاريخ السباق الشهير، ضمن لقاء ميرامار الدولي.

وفرضت ريتشاردسون نفسها موهبة صاعدة بقوة تهدّد النجمتين الجامايكيتين شيلي-آن فرايزر-برايس وإيلاين تومسون، بطلة العام وحاملة الذهبية الأولمبية، في ألعاب طوكيو الصيفية المقبلة.

قالت ريتشاردسون المبتهجة بعد فوزها: «سيكون موسمي رائعاً، لم أكن أتوقعه «الزمن الحالي»، لم يكن منتظراً».

وكان الرقم السابق لريتشاردسون يبلغ 10.75 ثانية سجلته في 8 يونيو 2019 في أوستن خلال البطولة الجامعية في الولايات المتحدة، حسّنت الرقم العالمي للناشئات الذي كان بحوزة الألمانية مارليز جوهر منذ عام 1977.

ودخلت بعمر التاسعة عشرة نادي أسرع عشر سيدات في العالم، في المركز التاسع بالتساوي مع مواطنتها كيرون ستيوارت.

وأصبحت الآن بين أسرع ست سيدات في العالم، وراء مواطناتها الراحلة عام 1998 عن 38 عاما فلورنث جريفيث-جوينر صاحبة أسرع ثلاثة أرقام في التاريخ «10.49 و10.61 و10.62»، كارميليتا جيتر «10.64»، ماريون جونز «10.65»، بالإضافة إلى الجامايكيتين فرايزر-براس وتومسون «10.70».