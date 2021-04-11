«أولمبياد طوكيو» تخصص 300 غرفة لـ «كورونا»!

طوكيو (رويترز)

قالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء: إن منظمي دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة، سيخصصون 300 غرفة فندقية للرياضيين الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، خلال الدورة المقرر انطلاقها في 23 يوليو المقبل في العاصمة طوكيو.

وقالت كيودو نقلاً عن عدة مصادر لم تحددها: إن اللجنة المنظمة تخطط لحجر فندق كامل قريب من قرية الرياضيين الأولمبية، وهو ما سيكلفها عدة ملايين من الدولارات.

وأضافت الوكالة أن الرياضيين والمرتبطين الآخرين بالدورة الذين تثبت إصابتهم بالعدوى، ولا تتطلب حالاتهم دخول المستشفى، سيخضعون لعزل صحي لمدة 10 أيام في الفندق، وسيتلقون العلاج على مدار الساعة خلال هذه الفترة.

وتقول كيودو أيضاً: إن اللجنة المنظمة تنوي تخصيص 30 حافلة لنقل المصابين بالفيروس إلى الفندق.

وحسب القواعد التي أعلن عنها في فبراير الماضي، فإن الرياضيين سيخضعون لفحوص الكشف عن كورونا كل أربعة أيام على أقل تقدير خلال الدورة.