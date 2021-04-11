زيدان: ما زلنا على قيد الحياة في «الليجا» و«الأبطال»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

انتزع ريال مدريد فوزاً صعباً من غريمه التقليدي برشلونة في «كلاسيكو الأرض»، وحسم النتيجة بهدفين سجلهما مبكراً في الشوط الأول، الذي تفوق فيه لعباً ونتيجة، بينما تغير الحال في الشوط الثاني الذي هاجم فيه برشلونة بضراوة وسجل هدفه الوحيد، ولكنه لم ينجح حتى في إدراك التعادل.

وشكلت الهجمات المرتدة للفريق الملكي خطورة شديدة على مرمى تيرشتيجن، إذ تسابق كريم بنزيمة وفينسيوس في إضاعة الفرص السهلة، بسبب تراجع لياقتهما البدنية، وهو ما حرص الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال على أن يؤكده في تصريحاته بعد المباراة، والتي نقلتها مجلة «فرانس فوتبول» عبر موقعها الإلكتروني. في البداية، اعترف زيدان بأن فريقه تراجع بدنياً في الشوط الثاني، وعانى معاناة كبيرة، من أجل الحفاظ على الفوز، ولكنه كان فوزاً مستحقاً من وجهة نظره، لأنه رغم هذا التراجع البدني، لاحت أكثر من فرصة مؤكدة لإضافة هدف ثالث ورابع.

وأضاف: في مباراة مثل هذه - كما هو الحال في مواجهة ليفربول في «الشامبيونزليج» - لابد من المعاناة من أجل تحقيق الانتصار. وقال: لياقة اللاعبين البدنية، وبوجه خاص لاعبي الوسط والهجوم كانت محدودة في الشوط الثاني، ولكن الأمور تصبح أكثر سهولة عندما تخرج فائزاً بالنقاط الثلاث لهذه المباراة، ومع منافس بثقل برشلونة.

وأضاف: علينا أن نستريح جيداً، من أجل إعادة شحن البطاريات، وأمامنا مواجهة حاسمة يوم الأربعاء المقبل على ملعب آنفيلد أمام ليفربول الإنجليزي في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال. وقال زيدان: ما زلنا على قيد الحياة في «الليجا» و«الأبطال»، ونرغب في مواصلة القتال على الجبهتين بكل ما أوتينا من قوة، ولن يتحقق ذلك من دون صعوبات، ولكننا نعرف كيف نواجه المنافسين في مثل هذه المباريات، ونثق فيما نقوم به من عمل.

واعترف زيدان بأن فريقه لم يفز بشيء حتى الآن، وقال: إنها مجرد مباراة، وهذا لا يغير من الأمر شيئاً، ولكننا سنقاتل من أجل لقب «الليجا». وعن إصابة لوكاس فاسكيز، وتأثير خروجه على أداء الفريق، قال: كانت ضربة قوية لم يستطع بسببها إكمال المباراة، ولكن الفارو أودريازولا حل مكانه، ولم نغير من خططنا، وقام بنفس دوره.

وعن الانتقادات التي تواجهه دائماً، ومطالبة البعض بين الحين والآخر برحيله، قال زيدان: لا ألتفت عادة إلى هذه الانتقادات، سواء كانت الأمور تسير سيراً حسناً، أو كنا نمر بظروف صعبة، والعبرة دائماً بالإخلاص في العمل وانسجام المجموعة .