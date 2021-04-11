كومان: ماذا يفعل «الفار» في إسبانيا ؟

أنور إبراهيم (القاهرة)

قال الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة، إن فريقه لم يخسر فرصة للفوز بلقب «الليجا»، فما زالت هناك 8 مباريات في البطولة، ويخوضها «البارسا» كلها وكأنها مباريات كؤوس.

وندد كومان في تصريحاته لشبكة راديو وتليفزيون «مونت كارلو سبورت»، بالأداء التحكيمي خلال المباراة، وقال: إن لاعبيه شعروا بالإحباط الشديد، بسبب بعض القرارات التحكيمية الظالمة، وبوجه خاص عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لفريقه، عندما جذب ميندي مدافع الريال، برايتويت مهاجم «البارسا» من يده داخل منطقة الجزاء، وتساءل مندهشاً: ماذا يفعل الـ «VAR» في إسبانيا؟!.

واعترض كومان بشدة على التكتيك الدفاعي الذي لعب به «الميرنجي»، وقال: ما أسهل أن تدافع بكل هذا العدد من اللاعبين في الخلف، بدلاً من مجاراتنا في الهجوم والمخاطرة، ولكننا على أية حال أخطأنا، عندما تركنا مساحات للهجمات المرتدة للاعبي الريال، ولم ندافع بشكل جيد في الشوط الأول، وكانت التمريرة الأخيرة سيئة، ولكن نجحنا في تحرك بعض اللاعبين بين الخطوط «ميسي وبيدري»، ورغم ذلك لم نخلق فرصاً خطيرة.

وبعد أن انتقد كومان التكتيك الدفاعي للريال، واعتماده على الهجمات المرتدة، عاد ليقول: هم دافعوا جيداً واستفادوا من سرعة لاعبيهم في الهجمات المرتدة، وبدا وكأنه يناقض نفسه على حد قول شبكة راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت.

ورداً على سؤال بشأن فرص فريقه في إحراز لقب «الليجا»، رغم الخسارة في «الجولة 30» للدوري الإسباني، قال كومان: أثبتنا في جميع مبارياتنا السابقة، أننا على مستوى المنافسة، نعم خسرنا مباراة أمام منافس يقاتل بدوره، من أجل الفوز بـ «الليجا» ، والبطولة ما زالت في الملعب، وهناك 8 مباريات ، وستكون كل منها على درجة عالية من الأهمية، وسنقاتل حتى النهاية.