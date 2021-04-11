جلف هيروز بطل دوري الدرجة الثانية

دبي (الاتحاد)

تُوج جلف هيروز بلقب دوري الدرجة الثانية موسم 2020 - 2021، بعد فوزه على سيتي بـ«ثلاثية» في المباراة النهائية التي جرت أمس على ستاد زعبيل بنادي الوصل، وسجل الأهداف داميلاري إيدجون في الدقيقة 33، ولاسانا كامارا في الدقيقة 58، وويسلي باتريك براجا في الدقيقة 81.

وقام أحمد يوسف بن درويش عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المسابقات، بتسليم درع البطولة والميداليات الذهبية لأعضاء الجهازين الفني والإداري لجلف هيروز، وكذلك تسليم الميداليات الفضية لأعضاء فريق سيتي الوصيف.

حضر مراسم التتويج سيف ماجد المنصوري عضو مجلس الإدارة نائب رئيس لجنة المسابقات، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم، إلى جانب خالد عبدالله نقي نائب رئيس فريق جلف هيروز، وسلطان محمد الفلاسي رئيس فريق سيتي.