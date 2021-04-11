درع سيدات اليد إلى «الفاصلة»

رضا سليم (دبي)

أحال فريق الجزيرة درع دوري اليد للسيدات إلى المباراة الفاصلة، والتي ستقام الأسبوع المقبل بعد فوزه على فريق النصر بنتيجة 29-27، في المباراة التي جرت بينهما أمس السبت بصالة «فخر أبوظبي»، في ختام مباريات المسابقة ليتساوى الفريقان في النقاط برصيد 6 نقاط.

كان فريق الجزيرة قد فاز على فريق النصر في مباراة الذهاب بالدور الأول 41-26، إلا أن النصر احتج على مشاركة إحدى لاعبات الجزيرة وقبل 24 ساعة من المواجهة الأخيرة خاطب اتحاد اليد نادي الجزيرة بالقرار واعتبره خاسراً 0-10 في مباراة الذهاب، وبعد فوزه في مباراة الإياب تمت إحالة الدرع إلى المباراة الفاصلة، التي ستحدد لجنة المسابقات موعدها ومكان إقامتها، خاصة أنها ستقام بصالة محايدة.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يحسم فيها الدرع بالمباراة الفاصلة، حيث فاز النصر بدرع الموسم الماضي بعد مباراة فاصلة مع الجزيرة، واحتفظ باللقب للعام الثاني على التوالي.