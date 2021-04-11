تفوق إماراتي في «رأس الخيمة لبناء الأجسام»

رأس الخيمة (الاتحاد)

توج الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، الفائزين في منافسات الفيزيك ضمن بطولة رأس الخيمة - واوان لبناء الأجسام، التي أقيمت في رأس الخيمة، وسط تفوق بارز من الأبطال الإماراتيين رغم المشاركة الواسعة من مختلف الجنسيات.

وسيطر اللاعبون المواطنون على منافسات البطولة الأغلى على مستوى البطولات التي تقام بالإمارات، من حيث قيمة جوائزها المالية، والتي تبلغ اكثر من 100 ألف دولار أميركي، ونال اللاعب الله حميد المنصوري جائزة بطل الأبطال في الفيزيك وقدرها 100 ألف درهم، وتعد أكبر جائزة تمنح للاعب في بطولات الفيزيك في الإمارات والشرق الأوسط، بينما فاز الإماراتي محمود البلوكي بذهبية 170 سنتمتراً، وفاز الإماراتي محمد حيدر بذهبية أقل من 174، وفاز عبد الله حميد المنصوري بذهبية 178 سم فيما فوق.