شباب الأهلي «النجمة الخامسة»

دبي (الاتحاد)

بفوزه بـ «النسخة 13» لكأس الخليج العربي، يتربع شباب الأهلي على قمة هذه المسابقة، ويعزز من زعامته للبطولة، بعد إضافة اللقب الخامس له، مبتعداً عن أقرب ملاحقيه الوحدة والنصر، بثلاثة ألقاب كاملة، بينما لا تملك بقية الأندية المتوجة بهذه البطولة سوى لقب واحد.

وبهذا التتويج الجديد، أصبح «الفرسان » في أعلى صدارة الفرق، مؤكداً أن كأس الخليج العربي بطولة محببة إلى قلوب لاعبيه، ومسابقة يجيد الوصول إلى منصات تتويجها، ليثبت بذلك زعامته في بطولتين محليتين، على اعتبار أن شباب الأهلي يتزعم أيضاً كأس رئيس الدولة بتسعة ألقاب، علماً أنه يتقاسم مع العين صدارة الفرق المتوجة بكأس السوبر بخمسة ألقاب لكل منهما.

وبدأت نجاحات شباب الأهلي في كأس الخليج العربي منذ 2012، بحصد لقبه الأول، ثم 2014 و2017 تحت اسم الأهلي سابقاً ، وأضيفت إليها بطولة 2019 ثم 2021 في عهد الكيان الرياضي الجديد، ويحتفظ شباب الأهلي بكأس هذه المسابقة بعد تتويجه باللقب الرابع.

ويذكر أن «الفرسان» يتصدر الفرق الأكثر وصولاً إلى نهائي كأس الخليج العربي، بنجاحه في بلوغ النهائي لست نسخ حتى الآن، وللموسم الثالث على التوالي، ولم يخسر اللقب سوى مرة واحدة في الموسم الماضي أمام النصر.

ويعد هذا اللقب الأول تحت قيادة مدرب مواطن وهو مهدي علي، الذي سبق له الفوز بكأس السوبر في يناير الماضي، ليحرز بذلك لقبين حتى الآن، خلال أقل من أربعة أشهر على رأس الجهاز الفني.