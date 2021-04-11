ماجد ناصر يعتذر عن «الاحتفالية»

دبي (الاتحاد)

تقدم ماجد ناصر حارس شباب الأهلي، باعتذاره إلى جماهير النصر بسبب احتفاليته بعد التصدي لركة الترجيح الأخيرة، وتتويج فريقه، حيث اعتبرها حركة غير مقبولة، ولا يرضاها لنادي النصر الذي يكن له كل التقدير والاحترام ، مشيراً إلى أنه لم يقصد استفزاز مشاعر لاعبي أو جماهير «العميد»، ولو ارتكبها زميل له في الفريق، فإنه سيلومه على ذلك.

وشدد حارس «الفرسان» على أن علاقته بمحمود خميس قوية وتربطه صداقة قديمة بمدافع «الأزرق»، مؤكداً أنه تبادل القميص معه بعد انتهاء المباراة، وتم نسيان الحركة الاحتفالية.