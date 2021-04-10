ختام مميز لسباق «وادي الحلو كلباء»



الشارقة (الاتحاد)

توج كريستوف جرونويل بالمركز الأول بفئة 10 كيلومترات للفئة المفتوحة رجال بسباق وادي الحلو- كلباء، الذي أقيم أمام الموقع الأثري في وادي الحلو، وجاء معتز بالله مصطفى ثانياً وجوناثان توجويجوي ثالثاً، وفي نفس الفئة سيدات فازت منى رينو بالمركز الأول ووايمانويلا كوستيا ثانية وحلت جولي جونستون بالمركز الثالث، وفي فئة الإماراتيين حصل بطي النعيمي على المركز الأول، وخالد البلوشي على المركز الثاني، وأحمد الدرمكي على المركز الثالث، وفي فئة المواطنات فازت رقية المرزوقي بالمركز الأول، وجاءت نورة الزرعوني ثانية.وفي سباق 5 كيلو مترات للفئة المفتوحة رجال، فاز أحمد هجو بالمركز الأول وحل نعيم محمد السعيد ثانياً وخطف أحمد ناصر محمد المركز الثالث، وفي ذات الفئة سيدات ايفيتا ستريالوفا بالمركز الأول وليانا شيريدان بالمركز الثاني وريتشيل تلوار بالمركز الثالث، وفي نفس الفئة للإماراتيين حصل مبارك المراشدة بالمركز الأول، وحل عادل محمد النعيمي ثانياً، وناصر محمود البستكي ثالثاً، وفئة المواطنات فازت موزة الغفلي بالمركز الأول ومريم الشامسي بالمركز الثاني فيما حلت نورة الغفلي في المركز الثالث.وأثنى عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي على تميز ونجاح السباق، كأول حدث يقام في المنطقة ضمن سلسلة فعاليات المجلس الرياضية المجتمعية لهذا العام، بمشاركات متنوعة من مختلف فئات المجتمع. وأضاف: تتواصل نجاحات الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالإمارة نتاج حرصنا الكبير واهتمامنا الواسع، لتشجيع مختلف فئات المجتمع ومن مختلف الأعمار على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب الحياة اليومي، وهو ما ينعكس إيجاباً من خلال الإقبال الكبير على الفعاليات التي ينظمها المجلس في مختلف أنواع الرياضة.