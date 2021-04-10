للمرة الأولى في تاريخه.. العين يودع «الأبطال» من «التمهيدي»

الرياض (دبي)

ودع العين «نسخة 2021» من دوري أبطال آسيا لكرة القدم مبكراً، بعد خسارته أمام فولاد الإيراني برباعية، اليوم «السبت»، في مباراة الدور التمهيدي المؤهل إلى المجموعات، وسجل الأهداف صالح حرداني في الدقيقة 41، وشيمبا «هدفين» في الدقيقتين 47 و86، وباتوسي في الدقيقة 54.

جاءت المباراة متواضعة المستوى من جانب «البنفسج» الذي ودع البطولة من الدور التمهيدي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في دوري الأبطال التي وصلت إلى 16 مرة، كما سبق وأن فاز «الزعيم» في جميع مباريات الدور التمهيدي التي شارك بها، وبدأت بالفوز على سريويجايا الإندونيسي عام 2011، وأيضاً التأهل على حساب المالكية البحريني عام 2018، وفي النسخة الماضية صعد العين عبر بوابة بونيودكور الأوزبكي، وسيكون غياب «الزعيم» عن دور المجموعات هو الرابع في مسيرته، بعد أعوام 2008، 2009 و2021.

لعب «البنفسج» بتشكيل ضم، خالد عيسى، وأمامه في الدفاع سعيد جمعة، وشيوتاني، ومهند العنزي، وإيريك مانديز، وفي الوسط بندر الأحبابي، ومحمد عباس، ويحيى نادر، وخالد البلوشي وفي الهجوم كايو ولابا.

وضغط العين على فولاد من طرفي الملعب، وحاول الأحبابي تشكيل الخطورة على مرمى المنافس، ومع مرور الوقت، مالت الكفة لمصلحة فولاد، في ظل فشل العين في ترجمة أي فرصة أمام المرمى، وسط غياب اللعب الإيجابي والتسديد على المرمى طوال الشوط الأول، الذي اختتمه صالح حرداني بهدف أول من هجمة مرتدة لفولاد، انطلق بها من الجهة اليمنى، وتوغل لداخل المنطقة، وسدد على الجهة اليمنى لخالد عيسى، قبل أن يضيف المنافس ثلاثة أهداف أخرى في الشوط الثاني.