الشباب«صدارة مشتركة» مع الهلال بـ «قوة الرباعية»

الرياض (د ب أ)

اقتسم الشباب صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم مع الهلال بفضل فوزه الكاسح على مضيفه الباطن 4-1 اليوم «السبت»، في المرحلة الخامسة والعشرين، وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها اقتنص الفتح فوزاً مثيراً من مضيفه الفيصلي 3-2.

ورفع الشباب رصيده إلى 48 نقطة متأخراً بفارق الأهداف فقط عن الهلال المتصدر وتوقف رصيد الباطن عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويدين الشباب بالفضل في هذا الفوز للثنائي الأرجنتيني إيفر بانيجا وكريستيان جوانكا بعد أن سجل كل منهما هدفين، وتقدم بانيجا بهدف في الدقيقة السابعة، لكن محمد رايحي أدرك التعادل للباطن في الدقيقة 28 وأضاف جوانكا الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 41، وبعد أربع دقائق فقط سجل بانيجا الهدف الثاني له والثالث لفريقه. وبعد مضي أربع دقائق من بداية الشوط الثاني أحرز جوانكا الهدف الثاني له والرابع للشباب. وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية، تقدم الفيصلي بهدف في الدقيقة 19 بواسطة جوليو تافاريس، ولكن بعد أربع دقائق فقط رد قاسم محمد لاجامي بهدف التعادل للفتح.

وأضاف هشام فايق الهدف الثاني للفيصلي في الدقيقة 50 ثم أدرك ميتشيل تي فريدي التعادل للفتح في الدقيقة 68 وفي الوقت بدل الضائع للمباراة خطف كريستيان كويفا هدف الفوز القاتل للفتح.

ورفع الفتح رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثامن بفارق أربع نقاط عن الفيصلي صاحب المركز الثاني عشر.