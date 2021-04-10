ليفربول ينهي «نحس أنفيلد» في «ليلة الثأر»!

لندن (أ ف ب)

فكّ ليفربول، حامل اللقب، النحس الذي لازمه على ملعبه «أنفيلد» في الدوري الإنجليزي، وحقق فوزه الأول، بعد ثماني مباريات توالياً، لم يذق فيها طعم الانتصار، عندما ثأر من خسارته المذلة ذهاباً 2-7 أمام أستون فيلا، بالفوز عليه اليوم «السبت» 2-1، بهدف قاتل ضمن «المرحلة 29».

وهذا الانتصار الأول لليفربول على أرضه منذ فوزه على توتنهام في 16 ديسمبر، ليتعادل بعدها في مباراتين، قبل أن يسقط ست مرات توالياً على أرضه في الدوري للمرة الأولى في تاريخه.

وبعد أن اكتفى بتسجيل هدفين فقط خلال سلسلة المباريات الثماني التي لم يذق فيها الفوز، سجل «اليوم» هدفين عبر المصري محمد صلاح «57»، وترنت ألكسندر-أرنولد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، بعد أن منح أولي واتكنز التقدم للضيوف «43».

وأجرى كلوب تغييرين على التشكيلة التي بدأت أمام ريال مدريد، حيث دفع بالهولندي جورجينو فينالدوم في خط الوسط بدلاً من الغاني نابي كيتا، والبرازيلي روبرتو فيرمينو بدلاً من السنغالي ساديو مانيه في خط الهجوم.