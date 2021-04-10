البايرن.. «المتاعب مستمرة» قبل «موقعة باريس»!





برلين (ف ب)

زاد أونيون برلين من متاعب بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر، بإجباره على التعادل للمرة الثانية هذا الموسم، وبنفس النتيجة 1-1، في «المرحلة 28» من الدوري الألماني لكرة القدم، ليتحضر العملاق البافاري بشكل مهزوز لاختباره القاري الشاق الثلاثاء في باريس.

وخاض البايرن اللقاء وسط ازدياد الحديث عن توتر العلاقة بين مدربه هانزي فليك ومديره الرياضي البوسني حسن صالح حميديتش على خلفية سياسة الانتقالات في النادي، وعدم التزام الأول بمواصلة المشوار في مهامه بعد الصيف المقبل.

كما ازداد الوضع تأزماً بعدما بات النادي البافاري على شفير التنازل عن لقب دوري أبطال أوروبا، بخسارته في منتصف الأسبوع الماضي على أرضه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب ربع النهائي 2-3، ما يجعله أمام مهمة شاقة الثلاثاء في العاصمة الفرنسية، حيث يبدو بطل «ليج 1» مرشحاً للثأر من خسارته نهائي العام الماضي أمام رجال فليك.

واضطر الرئيس التنفيذي لبايرن كارل-هاينتس رومينيجه الى الخروج علناً للتعبير عن استيائه من التوتر الداخلي الحاصل في النادي البافاري، داعياً إلى توحيد الصفوف والتركيز على نهاية الموسم. وشدد رومينيجه في حديث لصحيفة «بيلد» الرياضية على ضرورة «أن نعمل معاً بطريقة متناغمة ومخلصة ومهنية، هذا ما أطلبه بوضوح من الإدارة الرياضية، هذا هو ما يميز بايرن ميونيخ على الدوام». ويبدو أن قرار الإدارة بعدم التجديد للمدافع جيروم بواتنج أثار حفيظة فليك أكثر من أي شيء آخر بما أنه يعول عليه كثيراً ويراه عنصراً لا غنى عنه.

ويعتبر فليك بحسب وسائل الإعلام الألمانية المرشح الأوفر حظاً لاستلام مهمة الإشراف على المنتخب الألماني، بعد نهائيات كأس أوروبا الصيف المقبل، خلفاً ليواكيم لوف الذي سيترك المنصب بعد البطولة القارية. لكن بالنسبة لرومينيجه، فيجب «أن ينتهي هذا الموضوع، ولا داعي للتعليق عليه باستمرار، لاسيما أننا في الربع الأخير من الموسم»، وتابع «نحن في المركز الأول في الدوري الألماني، ولا يزال لدينا فرصة للتأهل في دوري الأبطال رغم خسارتنا 3-2 أمام باريس».

وبانتظار الرحلة الباريسية الشاقة، عجز البايرن عن إتمام مهمته المحلية، وتقلص الفارق بينه وبين ملاحقه لايبزج، الفائز بنتيجة كبيرة على مضيفه فيردر بريمن 4-1، من سبع نقاط إلى خمس.

وعانى البايرن، الفائز في المرحلة الماضية على لايبزج في ملعب الأخير 1- صفر، بغياب سيرج جنابري ونيكلاس زوله وليون جوريتسكا المنضمين إلى الهداف البولندي المصاب روبرت ليفاندوفسكي، ما عقد من مهمته في تحقيق الفوز السادس توالياً.

وتعرض النادي البافاري إلى ضربة إضافية بإصابة الجناح الفرنسي كينجسلي كومان بعد قرابة نصف ساعة على البداية، لكنه أكمل الشوط الأول قبل أن يستبدل خلال استراحة الشوطين بلوروا سانيه. وعلى غرار الشوط الأول العقيم الذي عجز فيه البايرن عن تهديد مرمى الحارس أندرياس لوثه بشكل حقيقي في أي مناسبة، بل أن الضيوف كانوا فعلياً الطرف الأخطر، لكن من دون نجاعة أمام المرمى أيضاً، بدا العملاق البافاري عاجزاً تماماً أمام المرمى في الشوط الثاني أيضاً، وكل محاولاته انتهت عند مشارف المنطقة. وانتظر فريق فليك حتى الدقيقة 65 لتهديد مرمى ضيفه بشكل حقيقي من كرة أطلقها سانيه من مشارف المنطقة، لكنها علت العارضة بقليل بعدما تحولت من أحد المدافعين.

وجاء الفرج بعد دقائق معدودة إثر ركلة حرة عجز دفاع أونيون برلين عن إبعادها بالشكل المناسب، فوصلت الكرة داخل المنطقة إلى توماس مولر الذي حولها لجمال موسيالا، فتلاعب ابن الـ18 ربيعاً بثلاثة مدافعين قبل أن يسدد في الشباك في الدقيقة 68. لكن الضيوف كرروا نتيجة الذهاب بعدما خطفوا التعادل في الدقيقة 86، إثر رمية جانبية نفذوها مباغتة لتصل الكرة إلى روبرت أندريش المتوغل في الجهة اليسرى، فعكسها عرضية للبديل الدنماركي ماركوس إينجفارتسن الذي تابعها في شباك مانويل نوير.

