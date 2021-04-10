تيجالي: موسمي مع «العميد» «9 من 15»!

معتصم عبدالله (دبي)

وصف سبستيان تيجالي مهاجم النصر، موسمه الأول مع الفريق بـ «المتوسط»، في أعقاب خسارة «الأزرق» نهائي كأس الخليج العربي، بركلات الترجيح، أمام شباب الأهلي 4-5، وقال: «أعتقد أن موسمي الأول مع النصر كان متوسطاً، حيث كان من المفترض أن أسجل 15 هدفاً على الأقل في الدوري، ولكنني سجلت 9 أهداف فقط».

وأضاف: «إجمالاً الفريق لم يقدم المستوى المأمول في النصف الأول من بطولة الدوري، وهو ما تغير بشكل جذري في النصف الثاني، بعد وصول المدرب رامون دياز، ونأمل أن ننهي الموسم بشكل أفضل»، لافتاً الى أن تركيز فريقه الحالي ينصب على التحضير للمباريات الثلاث المتبقية، في مشوار الدوري لإنهاء المسابقة، في أفضل مركز ممكن، بجانب التحضير لنهائي كأس رئيس الدولة.

وأضاف: تنتظرنا أيضاً بجانب مباريات الدوري، نهائي كأس رئيس الدولة، في ختام الموسم، والذي نطمح للتتويج فيه باللقب، وعلى الصعيد الشخصي أركز الآن على إنهاء الموسم بأفضل طريقة، ومساعدة زملائي في المنتخب الوطني، إذا ما قرر المدرب استدعائي، وسأفكر بعدها في الموسم المقبل».

وحول أداء فريقه في نهائي كأس الخليج العربي أمام شباب الأهلي، قال: لم يكن لدينا خيار، بعد حالة الطرد على المدافع ليما، سوى التركيز على الدفاع، والاعتماد على المرتدات، وبالرغم من عدم نجاحنا في التسجيل، إلا أننا قدمنا مستوى جيداً جداً قياساً على ظروف المباراة».

ولفت إلى أن الفريق يتطور بشكل ملحوظ، رغم التعثر في أكثر من مباراة، وقال: «لا يمكن القول إننا في تراجع، بسبب خسارتنا لنهائي كأس الخليج العربي، خصوصاً أن مجريات المباراة كانت غريبة بشكل عام بسبب البطاقة الحمراء».

وتعليقاً على تأثير الخسارة في كأس الخليج العربي على النهائي المرتقب أمام ذات المنافس في نهائي كأس رئيس الدولة، قائلاً: «الأداء في مباراة النهائي ليس مؤشراً لما قد يكون عليه الحال في نهائي كأس رئيس الدولة، تأثرنا بالطرد، وربما يحصل أحد لاعبي شباب الأهلي على بطاقة حمراء في النهائي المقبل، عموماً لا توجد مباراة تشبه الأخرى، ونهائي كأس رئيس الدولة سيكون مختلفاً تماماً عن نهائي كأس الخليج العربي.