شباب الأهلي يغادر إلى الرياض بـ «قمة المعنويات»

منير رحومة (دبي)

بعد احتفالية قصيرة، لمدة يوم واحد، بلقب كأس الخليج العربي مع الأسرة، ونيل قسط من الراحة لاستعادة الأنفاس، يطوي لاعبو شباب الأهلي صفحة الاحتفالات المحلية، ليستأنفوا تدريباتهم غداً «الأحد»، ويفتحوا الصفحة القارية، استعداداً للسفر إلى الرياض بعد غد «الاثنين»، والمشاركة في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، خلال الفترة من 15 إلى 30 أبريل الجاري.

وتغادر بعثة «الفرسان» بمعنويات عالية، وإصرار كبير على مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية، وتقديم عروض قوية تشرف كرة الإمارات، وتعكس المستوى المتميز الذي وصل إليه الفريق، خاصة أنه يملك المؤهلات التي تساعده على المنافسة بجدية لانتزاع بطاقة العبور إلى الدور المقبل، والوصول الى الأدوار المتقدمة، أملاً في تكرار «إنجاز 2015»، بالوصل إلى الدور النهائي.

ويذكر أن شباب الأهلي يلعب ضمن المجموعة الأولى التي تضم استقلال طاجيكستان، والهلال السعودي، وأجمك الأوزبكي ، ويدشن أولى مبارياته أمام استقلال طاجيكستان 15 أبريل، ثم الهلال السعودي، حيث يعول الجهاز الفني على تسجيل بداية ناجحة، تضمن مواصلة المشوار بثبات، والمنافسة بقوة على بطاقة التأهل.

وتسعى إدارة النادي لتوفير كل الظروف المريحة أمام البعثة، من أجل التركيز في المهمة الآسيوية، وخوض التدريبات والمباريات في أجواء إيجابية، ومن المفترض أن يخوض الفريق تدريبين في الرياض قبل المباراة الافتتاحية.

وتشهد قائمة الفريق اكتمال الصفوف، حيث اختار مهدي علي قائمة تضم 30 لاعباً هم: ماجد ناصر، وحسن حمزة، وجمال إسماعيل، وحمدان الكمالي، وسالمين خميس، ومحمد مرزوق، ويوسف جابر، ووليد عباس، ومحمد جابر، وعبدالعزيز هيكل، وسعود عبد الرزاق، وسعيد أحمد، وعبد العزيز صنقور، ويحيى الغساني، وأحمد جميل، وعبدالله عبدالرحمن، وراشد سهيل، وعبدالله النقبي، ومروان فهد، وحارب عبد الله، وحارب سهيل، وعيد خميس، وماجد حسن، وعمر عبد الرحمن، وأحمد خليل، وأحمد العطاس، ومحمد جمعة، بالإضافة إلى الأجانب الأربعة، كارلوس إدواردو، وفيدريكو كارتابيا، وإيجور جيسوس، وجلال الدين ماشاريبوف.

وأكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي، أن مباريات دوري أبطال آسيا ستكون مضغوطة، مما يستوجب تعاملاً دقيقاً مع المشاركة القارية، وتجهيز اللاعبين بالشكل الجيد، حتى يحافظ الفريق على مستواه الجيد، ويستمر في مشوار البطولة بثبات، متمنياً أن يوفق «الفرسان» في مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية، وتقديم صورة مشرفة تعكس الإمكانات الكبيرة للفريق.