محمد بن مكتوم يتوج الفائزين برموز الثنايا في «ختامي المرموم»

دبي (الاتحاد)

توج الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم الفائزين برموز الثنايا لهجن أبناء القبائل في اليوم الثامن من المهرجان السنوي للهجن العربية الأصيلة 2021 «ختامي المرموم» بميدان المرموم، والتي أقيمت من خلال الأشواط الستة الأولى، كما أقيمت بالإضافة إليها 12 شوطاً للسيارات، وحضر مراسم التتويج علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن.

وبعد منافسة شديدة حتى الأمتار الأخيرة، وقع شعار السيلية المملوك لعبدالله بن سعيد العيدة على قائمة الرموز، عبر «شقراء» التي فازت بكأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للثنايا البكار المفتوح، وذلك في توقيت قدره 12:12:9 دقيقة، وجاءت «وشام» المملوكة لسعيد محمد ذويب العامري في المركز الثاني، بينما كان المركز الثالث من نصيب «هملولة» بشعار منصور سعد بن قدلة الأحبابي . وفرضت الهجن القطرية سيطرتها في ثاني الأشواط والذي تنافست من خلاله الأصايل على بندقية الثنايا الجعدان المفتوح، وكسب التحدي شعار سعيد بطي محمد الحسناء المري عبر «جاير»، الذي اعتلى القمة بزمن بلغ 12:24:6 دقيقة، وكان المركز الثاني من نصيب المنافس الأقوى «مبهر» لحمد راشد بن غدير الكتبي، وجاء ثالثاً «شاهين» لعيسى سهيل حمد مهنأ المحرمي.

وسجل شعار مرغم لحمد راشد بن غدير الكتبي، اسمه في صدارة المتنافسين على كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للثنايا البكار المحليات، وذلك من خلال «دوامة» التي قدمت أداءً رفيعاً ونجحت في حسم واحدة من أشرس المعارك، مع وصيفتها «اليمامة» بشعار فرج علي بن حمودة الظاهري وصاحبة المركز الثالث «الشرود» المملوكة لمحمد عتيق بن زيتون المهيري، وحققت «دوامة» إنجازها الكبير بعد وصولها لخط النهاية في توقيت وقدره 12:14:4 دقيقة وأعلن شعار مرغم عن إمكانياته العالية مجدداً من خلال المنافسة على بندقية الثنايا الجعدان المحليات، بالحصول على الرمز ومركز الوصافة، حيث كانت البندقية من نصيب «البدع» لحمد راشد حمد غدير الكتبي، والذي تمكن من حسم المعركة في زمن بلغ 12:19:8 دقيقة، وكان المركز الثاني من نصيب «منهي» لراشد سالم غدير الكتبي، وبالمقابل جاء «عنيد» المملوك لغانم علي حمودة الظاهري ثالثاً.

وضربت «متعبة» موعداً مع الصدار والفوز بكأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للثنايا الأبكار المفتوح للإنتاج، حيث اعتلت الصدارة لتهدي مالكها علي حمد سعيد الجربوعي المري ناموساً غالياً في زمن وقدره 12:18:7 دقيقة، وحلت ثانية «زعفرانة» لفاضل سيف مبارك المزروعي، وثالثاً كانت «سمحة» لسيف سهيل بن نخيرات العامري . وتوج أحمد سلطان الحلامي تألق شعاره اللافت في مهرجان ختامي المرموم بفوزه ببندقية الإنتاج للثنايا الجعدان المفتوح، وذلك من خلال «موج» الذي أضاف إنجازاً جديداً أضافه إلى الرمز الذي أحرزه في مهرجان ختامي الوثبة، بزمن 12:15:9 دقيقة، متفوقاً على وصيفه «هياض» بشعار حمد محمد صالح الراشدي، وصاحب المركز الثالث «نبراس» لخليفة سالم سعيد بن حلوكة.