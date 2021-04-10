أبوظبي تكرم الفائزين بجوائز «عالمية الجو جيتسو» في «أرينا»

أبوظبي (الاتحاد)

كرّم اتحاد الجو جيتسو الفائزين بجائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو، خلالٍ حفلٍ حصري استضافته «جو جيتسو أرينا» في مدينة زايد الرياضية، وهي الجائزة المرموقة التي يقدمها الاتحاد سنوياً في ختام بطولة أبوظبي العالمية، وتحتفي بالجهود الفردية والجماعية للاعبين والأندية والأكاديميات على المستوى المحلي والعالمي.

حضر حفل التكريم محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، ويوسف عبدالله البطران والعميد محمد بن دلموج الظاهري عضوا مجلس الإدارة، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات، وياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في شركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك». وهنأ يوسف عبدالله البطران الفائزين بجائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو، متمنياً لهم دوام التوفيق في جميع الاستحقاقات الرياضية التي يشاركون فيها.

وقال: يتمثل الهدف الأبرز من جائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو، في توفير منصةٍ تسلّط الضوء على نخبة اللاعبين من مختلف فئات الأحزمة والخبرات، ونحرص على تنظيمها في ختام البطولة العالمية، لنستغل الحضور العالمي الذي تستقطبه البطولة كل عام. وقال: البطولة تتوّج العمل الجاد للاعبين، وتكتسب أهميةً خاصةً هذا العام، نظراً للتحديات الاستثنائية التي واجهت لاعبي الجو جيتسو حول العالم خلال العام، حيث أثبت اللاعبون عمق تبنيهم لقيم الرياضة وقدرتهم على التأقلم مع المتغيّرات».

وأضاف: نفخر بتكريم أبطالنا من لاعبي الإمارات، كما نتشرف بتكريم اللاعبين العالميين، انطلاقاً من إيماننا برسالتنا الرامية للترويج لرياضة الجو جيتسو وتقديم مختلف أشكال الدعم لمجتمع الجو جيتسو حول العالم، ونتطلع منذ الآن لاستضافة نجوم العالم مجدداً في أبوظبي. وأشاد الظاهري بالأداء المتميّز الذي تواصل أندية الدولة في تسجيله، إذ أنها تمثّل الحاضنة الأولى لانطلاق الأبطال على المستوى المحلي والعالمي، مثنياً على المكانة التي وصلت إليها أندية الجو جيتسو في الإمارات، وتمكّنها من منافسة أعرق الأندية العالمية.

وفي إضافةٍ مميّزة لجوائز هذا العام، كرّم اتحاد الجو جيتسو فريق أوسس التطوعي، احتفاءً بالإسهامات المهّمة التي سجلها أعضاء الفريق، سواء في إطار دعم الفعاليات الرياضية التي نظمها الاتحاد، أو من خلال المشاركة في الفعاليات والحملات المجتمعيّة، في إطار الجهود الوطنية للتصدي لانتشار الجائحة. وكان فريق أوسس التطوعي قد سجّل حضوراً لافتاً خلال فعاليات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، إذ أسهم أعضاء الفريق في ضمان تنفيذ الخطط والبروتوكولات المعتمدة في جميع مرافق جو جيتسو أرينا، إلى جانب توفير مختلف أشكال الدعم للاعبين وفرقهم. أفضل النجوم على منصة تتويج جوائز أبوظبي العالمية للجو جيتسو

وضمت قائمة الفائزين:

أفضل لاعب إماراتي بالحزام الأزرق لفئة الشباب عمار حمد الظاهري- نادي العين.

أفضل لاعبة إماراتية بالحزام الأزرق لفئة الشابات: هيا الجهوري- نادي الوحدة.

أفضل لاعب إماراتي بالحزام الأزرق – رجال: محمد السويدي- نادي بني ياس.

أفضل لاعبة إماراتية بالحزام الأزرق – سيدات: مريم الأميري- نادي الوحدة.

أفضل لاعب إماراتي بالحزام البنفسجي – رجال: محمد العامري- نادي الوحدة.

أفضل لاعبة إماراتية بالحزام البنفسجي – سيدات: وديمة اليافعي- نادي العين.

أفضل لاعب إماراتي بالحزام البني: سلطان العلي- نادي الجزيرة.

أفضل لاعب إماراتي بالحزام الأسود: فيصل الكتبي- نادي بني ياس.

أفضل مدرسة إماراتية في تدريب الجو جيتسو- بنين: مدرسة المقام- العين.

أفضل مدرسة إماراتية في تدريب الجو جيتسو- بنات: مدرسة الشيم- العين.

أفضل لاعب آسيوي: علي منفردي- البحرين.

أفضل لاعب أوروبي: آدم وارديزينسكي- بولندا.

أفضل لاعب في أميركا الشمالية والوسطى: ألبيرتو سيرانو جوفيا- المكسيك.

أفضل لاعب أفريقي: وولتر دوس سانتوس- أنجولا.

أفضل لاعب جنوب أميركي: دييجو باتيستا- البرازيل.

أفضل لاعب صاعد: آندي موراساكي- البرازيل.

أفضل لاعب للعام في فئة الأساتذة: إيجور سيلفا- البرازيل.

أفضل لاعبة للعام – سيدات: جابرييلا بيسانا- البرازيل.

أفضل لاعب للعام – رجال: دييجو باتيستا- البرازيل.