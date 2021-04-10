سلطان بن شخبوط: «فضية» غرب آسيا الإلكترونية بداية الإنجازات

دبي (الاتحاد)

ثمن الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس مجلس إدارة جمعية الرياضات الإلكترونية، الإنجاز الذي حققه منتخب الإمارات بفوزه بالمركز الثاني في النسخة الأولى لبطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الإلكترونية. كما تقدم الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان بخالص الشكر والتقدير للشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، على الدعم اللامحدود، والذي سيستمر في مجال الرياضات الإلكترونية بشكل عام وكرة القدم الإلكترونية بشكل خاص.

ويضم منتخب الرياضات الإلكترونية أربعة لاعبين، وهم: راشد الزعابي وعمر الشامسي وحمد الحمادي وإبراهيم العوضي، ومدير المنتخب محمود الكربي. وأكد الشيخ سلطان أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود طويلة والخطط التي وضعتها الجمعية لتشكيل نواة منتخب وطني، قادر على تحقيق الإنجازات العالمية، وهو ما تحقق عبر النسخة الأولى لبطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الإلكترونية، مشيداً باللاعبين الذين قدموا أداء مميزاً خلال البطولة.

ومن جانبه، تقدم المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام للجمعية، بخالص الشكر والتقدير للشيخ راشد بن حميد النعيمي ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، على الدعم والتعاون في إنجاح مشاركة المنتخب خلال البطولة. وأشاد الطاهر بالأداء الكبير الذي قدمه لاعبو المنتخب الوطني في أول مشاركة لهم في بطولة إقليمية، مضيفاً: سيتم استثمار النجاح لتأهيل المواهب الشابة التي سوف تمثل الدولة في المحافل الدولية.