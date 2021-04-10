النصر بطل كأس رئيس الدولة للدراجات

دبي (الاتحاد)

توج نادي النصر بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للدراجات الهوائية للأندية، التي أقيمت بمضمار القدرة بسيح السلم في دبي لمتسابقي الأندية وفرق الهواة المواطنين في الفردي العام والفرق لمسافة 80 كم، بمشاركة 62 دراجاً من أندية الدولة و100 دراج مثلوا فرق الهواة، وحظيت البطولة برعاية شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو». وحل في المركز الثاني فريق نادي شباب الأهلي، وجاء ثالثاً فريق نادي أبوظبي للدراجات، وفي منافسات فرق الهواة المواطنين حل فريق «ترك أم 7 » في المركز الأول تلاه، فريق تورك في المركز الثاني، وفريق الشعفار جميرا للدراجات في المركز الثالث.

وفي منافسات الفردي للأندية توج جريجا بول دراج فريق نادي شباب الأهلي في المركز الأول، وجاء دراج نادي النصر ألكسندر هولوفاش ثانياً، ثم دراج نادي أبوظبي ألكسندر بيولشين ثالثاً، وفي منافسات الفردي العام للهواة مواطنين، حل ثلاثي فريق «ترك أم 7» فاروق إسماعيل وحارب إبراهيم وأحمد المري في المراكز الثلاثة الأولى على الترتيب. وقام تتويج الفائزين منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات الهوائية، في حضور عدد من الشخصيات وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وممثلي الشركات الداعمة والراعية.